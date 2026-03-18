ACTU
DLSS 5 : les réactions à chaud
par CBL, email @CBL_Factor
Les réactions à l'annonce du DLSS 5 ont été massivement négatives et ont donné lieu à une série de memes particulièrement savoureux. Jensen Huang, le patron d'Nvidia, est au courant et a une explication toute simple : vous avez tord. Selon lui, le DLSS 5 n'est pas juste un simple filtre à base d'IA générative mais modifie la géométrie (les polygones) et les textures.
C'est contraire à ce qui est décrit par Nvidia sur le site officiel. Il n'est pas du tout question de géométrie mais bien de post-traitement. Jensen explique aussi que les développeurs ne perdent pas le contrôle de la direction artistique tout en précisant qu'avec un outil pareil ils peuvent modifier totalement le rendu. Nvidia semble aussi oublier le moddeurs qui vont se faire une joie de faire sauter tous les contrôles...
Starfield était présent dans la démo et le DLSS 5 changeait massivement le visages des PNJ. Bethesda a déjà commencé le rétro-pédalage en annonçant que c'était une première version, qu'il y aura plein d'ajustements et que ce sera entièrement optionnel. Quant à Capcom et Ubisoft dont les jeux ont été utilisés pour la démo, une partie des développeurs et artistes auraient appris l'existence du bousin en même temps que le grand public. Du côté de la scène indie, les développeurs sont sous le choc et ne comprennent pas tellement le raisonnement d'Nvidia.
Très franchement nous non plus. A l'origine, le but du DLSS était de soulager la charge GPU à base d'upscaling puis de génération de rayons puis de créations d'images entières. Ca permet de faire des choses assez dingues comme rendre des choses à une résolution native ridiculement basse permettant à des jeux modernes de tourner sur des cartes d'avant-guerre et sans modifier l'esthétique établie par les développeurs. DLSS 5 est totalement l'inverse : c'est une surcouche qui alourdit le rendu à une époque où tout coûte beaucoup plus cher (en grande partie à cause d'Nvidia !) pour proposer un résultat que ni les joueurs ni les développeurs ne semblent vouloir.
C'est contraire à ce qui est décrit par Nvidia sur le site officiel. Il n'est pas du tout question de géométrie mais bien de post-traitement. Jensen explique aussi que les développeurs ne perdent pas le contrôle de la direction artistique tout en précisant qu'avec un outil pareil ils peuvent modifier totalement le rendu. Nvidia semble aussi oublier le moddeurs qui vont se faire une joie de faire sauter tous les contrôles...
Starfield était présent dans la démo et le DLSS 5 changeait massivement le visages des PNJ. Bethesda a déjà commencé le rétro-pédalage en annonçant que c'était une première version, qu'il y aura plein d'ajustements et que ce sera entièrement optionnel. Quant à Capcom et Ubisoft dont les jeux ont été utilisés pour la démo, une partie des développeurs et artistes auraient appris l'existence du bousin en même temps que le grand public. Du côté de la scène indie, les développeurs sont sous le choc et ne comprennent pas tellement le raisonnement d'Nvidia.
Très franchement nous non plus. A l'origine, le but du DLSS était de soulager la charge GPU à base d'upscaling puis de génération de rayons puis de créations d'images entières. Ca permet de faire des choses assez dingues comme rendre des choses à une résolution native ridiculement basse permettant à des jeux modernes de tourner sur des cartes d'avant-guerre et sans modifier l'esthétique établie par les développeurs. DLSS 5 est totalement l'inverse : c'est une surcouche qui alourdit le rendu à une époque où tout coûte beaucoup plus cher (en grande partie à cause d'Nvidia !) pour proposer un résultat que ni les joueurs ni les développeurs ne semblent vouloir.