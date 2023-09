[MAJ] Starfield est sorti. Ou presque.

La fête du travail aux US tombe le premier lundi de septembre ce qui signifie que le week-end qui arrive est un week-end de 3 jours. Bethesda et Microsoft le savent très bien et donc forcent les joueurs à raquer $30 de plus pour y jouer ce week-end via l'édition "Premium". La plèbe doit attendre mardi/mercredi selon votre fuseau horaire.En attendant la presse a rendu son verdict : c'est un très grand jeu. Profond, immense, bien écrit, magnifique, varié... Certains reprochent à Bethesda d'avoir fait un jeu Bethesda mais quand un studio sort de ses sentiers battus, le résultat n'est pas toujours à la hauteur. On se souvient d'Anthem pour BioWare ou RedFall pour Arkane. Ou même de Fallout 76 pour Bethesda, un jeu de rôle qui on le rappelle n'avait pas de PNJs à sa sortie... Là où Bethesda n'a pas fait du Bethesa est niveau finitions. Il y a bien entendu quelques bugs mais dans l'ensemble c'est bien fini et bien optimisé. Contrairement aux autres jeux Bethesda, la quête principale semble très importante donc ne la gardez pas pour la fin.Comme vous avez pu le lire, les planètes ne sont pas entièrement visitables à la No Man's Sky. Elles ont quelques points d'intérêt où vous pouvez atterir pour explorer les alentours mais n'espérez pas faire le tour des mondes. Une grande majorité des planètes sont sans vie et l'exploration me fait un peu penser aux ballades en Mako dans le premier Mass Effect. Si ce n'est pas votre truc, vous pouvez passer votre chemin : il y a des tonnes de choses à faire dans Starfield. Ce n'est que le début : le jeu supportera les mods et il est question d'ajouter des planètes entières. A noter que le jeu tourne sur Steam Deck mais qu'il faut jouer en détail bas avec FSR 2.0 activé et que le framerate chute à 20 FPS dans les grosse villes. N'oubliez pas de patcher votre console au passage.] : le mod ajoutant le DLSS 2 est déjà sorti