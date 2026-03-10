Logo Factornews texte
Le futur de la Xbox serait Windows

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
 
L'image de la vignette est une image officielle à la veille de la présentation GDC de Microsoft sur le futur de la Xbox. Notez que l'emphase sur le W. W comme pour ... Windows ? C'est fort probable et ça confirmerait des vieilles rumeurs et des nouvelles comme quoi la future Xbox sera un PC sous Windows utilisant la "Windows Full Screen Experience" comme les ROG Ally. Les nouvelles rumeurs parlent aussi d'une console chère pour un marché de niche.  C'est exactement ce que décrivait Sarah Bond avant de prendre la porte.

Du coup je conseille de l'appeler la Surface Xbox Copilot. Après, vu l'état actuel du marché PC, ça peut fonctionner si ce n'est pas trop cher. Et si on peut coller SteamOS dessus comme sur les ROG Ally, ça pourrait être une bonne petite machine.
