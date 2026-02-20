ACTU
La Xbox perd ses têtes
par CBL, email @CBL_Factor
Tout va bien dans la division Xbox de Microsoft. Ça va tellement bien que deux des patrons viennent de quitter l'entreprise. Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming et grand patron de la Xbox depuis plus de dix ans, part en retraite lundi. Sarah Bond, President of Xbox, a démissionné avec effet immédiat. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec les chiffres décevants annoncés récemment. Il semble que Phil songeait à prendre sa retraite depuis l'automne dernier mais Sarah a clairement été poussée dehors vu qu'elle n'a pas son mot à dire dans l'annonce officielle.
Matt Booty (à droite sur la vignette) reste à bord et devient Executive Vice President et Chief Content Officer. Mais il doit serrer les fesses, ce qui est comique vu son nom de famille. Son nouveau patron est une jeune femme d'origine indienne appelée Asha Sharma (à gauche sur la vignette). Elle était auparavant à la tête de tous les produits IA de Microsoft. Elle était aussi COO d'Instacart et avant cela elle était en charge de tout ce qui est messagerie chez Meta. Bref, elle a un sacré CV mais il lui manque quand même un truc : une expérience dans le jeu vidéo... Comme Phil Spencer, elle a le titre de CEO de Microsoft Gaming et est placée directement sous les ordres de Satya Nadella, grand patron de Microsoft.
Toujours dans l'annonce officielle, elle nous promet le retour de la Xbox, un renouvellement de l'engagement à la console et un recentrage sur les fans avant de partir dans un délire où il est question de réinventer la manière dont on joue avec une plateforme, des outils et de l'IA mais pas trop. C'est aussi clair que les vitres d'un van Volkswagen avant un concert de reggae. On attendra donc les prochaines conférences pour savoir ce que tout cela signifie. On parie que la prochaine Xbox s'appelle Xbox Copilot ?
Matt Booty (à droite sur la vignette) reste à bord et devient Executive Vice President et Chief Content Officer. Mais il doit serrer les fesses, ce qui est comique vu son nom de famille. Son nouveau patron est une jeune femme d'origine indienne appelée Asha Sharma (à gauche sur la vignette). Elle était auparavant à la tête de tous les produits IA de Microsoft. Elle était aussi COO d'Instacart et avant cela elle était en charge de tout ce qui est messagerie chez Meta. Bref, elle a un sacré CV mais il lui manque quand même un truc : une expérience dans le jeu vidéo... Comme Phil Spencer, elle a le titre de CEO de Microsoft Gaming et est placée directement sous les ordres de Satya Nadella, grand patron de Microsoft.
Toujours dans l'annonce officielle, elle nous promet le retour de la Xbox, un renouvellement de l'engagement à la console et un recentrage sur les fans avant de partir dans un délire où il est question de réinventer la manière dont on joue avec une plateforme, des outils et de l'IA mais pas trop. C'est aussi clair que les vitres d'un van Volkswagen avant un concert de reggae. On attendra donc les prochaines conférences pour savoir ce que tout cela signifie. On parie que la prochaine Xbox s'appelle Xbox Copilot ?