ACTU
Half-Life Helix
par CBL, email @CBL_Factor
Asha Sharma, la nouvelle patronne de la Xbox, a dévoilé aujourd'hui le nom de code de la prochaine Xbox : Project Helix. Elle a aussi confirmé qu'elle permettra de jouer à ses jeux Xbox et PC sans préciser comment mais on imagine que comme pour la ROG Xbox Ally, on pourra installer ses jeux Steam dessus. On devrait en savoir plus la semaine prochaine vu que que Jason Ronald, le VP en charge du projet, donnera une conférence durant la GDC. Selon Dr. Lisa Su, la patronne d'AMD, la prochaine Xbox sortira l'an prochain et utilisera une puce AMD semi-custom. Pendant ce temps, c'est plus ou moins silence radio chez Valve à propos de la Steam Machine.