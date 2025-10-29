ACTU
La prochaine Xbox serait un PC
par CBL, email @CBL_Factor
Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a expliqué sa vision de la division Xbox de Microsoft. Ca se résume en quelques points :
Selon eux, la prochaine Xbox ce sera un PC sous Windows 11 avec puce AMD x86 classique. Elle bootera sur l'interface Xbox Full Screen Experience comme les ROG Xbox Ally mais vous pourrez quitter cette dernière pour retrouver le bureau Windows 11 classique et installer tout ce que vous voulez : Steam, Epic Games Store, Chrome... Le tout devrait être optimisé pour les TVs et les manettes mais vous pourrez brancher tous les périphériques que vous voulez et utiliser un moniteur car encore une fois, c'est un PC.
Pour les développeurs, l'idée est bien de traiter le tout comme une console à part entière avec des specs fixes et donc un build dédié et/ou des paramètres d'affichages spécifiques à la plateforme comme pour le Steam Deck. Le système de pré-compilation de shaders prendrait tout son sens et éviterait des saccades génantes .
Microsoft travaillerait aussi sur un portage PC de l'émulateur Xbox 1/Xbox 360 qui permet de faire tourner ses vieux jeux sur Xbox One et Xbox Cerises. Ca a été confirmé par une différente source et une offre d'emploi. Le but est d'avoir l'intégralité de sa ludothèque sur une seule bécane. Microsoft va le verrouiller pour vous laisser utiliser uniquement les jeux que vous avez achetés. Le tout pourrait arriver sur la prochaine Xbox et potentiellement sur ROG Xbox Ally.
Côté abonnements, le multi payant disparaitrait. Ca n'aurait aucun sens de faire payer pour le multi quand les joueurs peuvent jouer au même jeu multi gratuitement via Steam. On imagine que MS va devoir aussi ajuster son offre Game Pass car actuellement le PC Game Pass propose les mêmes jeux que le Game Pass Ultimate pour presque deux fois moins cher. Certes le cloud n'est pas inclus mais avec une bonne connection Internet vous pouvez streamer vos propres jeux depuis chez vous...
Le prix de la future Xbox est une question compliquée. Vendre un PC c'est accepter l'éventualité de ne pas toucher un centime sur les ventes de jeux si elles sont faites sur Steam ou autre. Et Microsoft ne touche que 12% sur les ventes du Windows Store. En clair, la vente de jeux ne permettrait plus de compenser le fait de vendre la console à perte ou à faible marge. Mais soyons honnêtes : Microsoft a déjà fait une croix sur la vente de jeux sur ses propres consoles avec le Game Pass et ils ont aussi fait une croix sur les consoles pas chères. Bref, la prochaine Xbox ne va pas être donnée mais on peut espérer qu'avec les économies d'échelle et le prix croissant des composants PC ça restera une meilleure option qu'une tour classique.
A noter que Valve aurait dans les projets de faire exactement la même chose mais en mieux vu que ce serait SteamOS à la place de Windows 11. Non seulement 90% des jeux Windows tournent désormais sur Linux mais en plus ils tournent souvent mieux. La gestion de la veille et de l'alimentation est en général meilleure sur SteamOS et il n'y a pas trois cents couches logicielles à la noix qui bouffent du temps CPU pour rien, qui empêchent de faire des choses basiques et qui envoient de la télémétrie à tout va. C'est pas juste une nouvelle console qu'il faut à Microsoft. C'est un nouvel OS dédié au jeu et fondé sur Linux. Et c'était pas Activision-Blizzard qu'il fallait racheter. C'était Valve.
*Le bonhomme ne semble pas être au courant que personne n'aime Office. On le subit plus qu'autre chose. C'est lent à utiliser, c'est blindé de trucs inutiles, l'interface n'a souvent aucun sens et les ajouts récents à base de CoPilot n'ont fait qu'empirer les choses. Outlook est le pire client email existant avec une fonction de recherche totalement pétée et des limitations absurdes sur la taille de la boite de réception.
- Microsoft veut être un éditeur fantastique en utilisant la même approche que pour Office*
- Microsoft veut être partout (PC, consoles, TV, mobile, cloud...)
- Microsoft veut innover sur l'aspect matériel des choses
- Microsoft veut des marges conséquentes
