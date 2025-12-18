ACTU
Warner Bros continue de miser sur Netflix
par CBL, email @CBL_Factor
Sans grande surprise, le conseil d'administration de Warner Bros Discovery (WBD) a recommandé aux actionnaires de rejeter l'offre de Paramount Skydance. Les raisons sont claires : Paramount n'a pas les reins assez solides et l'offre de Netflix est supérieure. En théorie il ne s'agit que d'une recommandation. En pratique, c'est un rejet en bonne et due forme : les membres du conseil sont placés par les gros actionnaires (banques et fonds d'investissement) qui détiennent 73% des actions WBD.
C'est donc la sixième fois que Paramount se prend un rateau. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie américaine. Si Paramount rachetait WBD, ils feraient surement un gros ménage chez CNN pour le transformer en Fox News Bis comme ils sont en train de le faire chez CBS. A noter que l'histoire se répète. En 1989, Time Inc. annonçait qu'ils comptaient fusionner avec Warner Communications (la maison-mère de Warner Bros à l'époque) et Paramount Communications (la maison-mère de Warner Bros à l'époque) a lancé une contre-offre. Elle a été refusé donc Paramount a tenté de bloquer sans succès la fusion en justice via un procès. Mais encore une fois, le rachat de Warner Bros par Netflix reste une catastrophe sur de nombreux plans.
Netflix est en position dominante et en est conscient. Du coup ils n'ont aucun problème pour augmenter le prix de l'abonnement et ils vont probablement le faire encore une fois de plus pour financer ce rachat. En 2016, l'abonnement Premium coûtait $10. Aujourd'hui c'est $25. Mais le plus gros problème vient du contenu. Depuis que Netflix produit son propre contenu, la plateforme obéit à l'algorithme pour savoir quoi produire ou acheter et on se retrouve avec des trucs comme K-Pop Demon Hunters dont rien que le titre semble sortir d'une boîte à idée.
Mais en plus d'obéir aux goûts de ses utilisateurs, Netflix obéit aussi à leur façon de regarder la TV. Le studio a demandé à ses créatifs de faire en sorte qu'on puisse regarder leur contenu tout en faisant autre chose comme être scotché sur son téléphone. Si vous trouvez que l'écriture de la saison 5 de Stranger Things est particulièrement mauvaise, rassurez-vous : vous n'êtes pas le seul. Ca n'empêche pas de Netflix de toujours sortir d'excellentes séries (récemment : Long Story Short, par le créateur de BoJack Horseman) mais la tendance est inquiétante.
Si Netflix rachète WBD, les salles de cinéma vont clairement en patir et une partie d'Hollywood tente de faire pression mais le fait de manière anonyme. Courageux mais pas téméraire : ils ne crachent pas sur l'argent de Netflix pour financer leurs productions... Seule Jane Fonda s'est ouvertement opposée au rachat de Warner Bros.
En avril, Ted Sarandos (co-PDG de Netflix) expliquait que la fréquentation des salles est toujours bien en dessous des niveaux pré-COVID alors que les autres types de spectacle (sport, concerts, comédies musicales...) sont en hausses. C'est vrai mais il oublie de préciser que Netflix est le principal responsable en ne sortant pas ses films en salle... Même Warner a fait machine arrière après avoir perdu Christopher Nolan et s'est mis à ressortir ses films en salle au lieu de favoriser sa plateforme de streaming.
Le modèle Canal+ est finalement le meilleur des mondes : la chaine finance le cinéma et en retour a la priorité pour diffuser les films à la TV. Et oui aller au cinéma est plus cher (40 euros / mois pour deux, 50 euros par mois pour 4 avec la carte UGC) et l'expérience dépend parfois de ses voisins mais c'est largement plus immersif que ce vous avez à la maison. Et c'est une bonne occasion de sortir de chez soit, d'aller voir des amis et de ne pas regarder son smartphone pendant quelques heures. Amenez un rencard ! Amenez vos momes !
Enfin niveau jeux vidéo, Netflix a clairement annoncé que Warner Bros Games n'a eu aucune influence sur le montant du rachat. C'est un poix chiche dans le couscous ce qui en dit long sur le futur de Warner Bros Games post-rachat.
