ACTU
Frogwares remonte à la surface avec The Sinking City 2
par Buck Rogers, email
Il leur aura fallu traverser une guerre, un conflit judiciaire ubuesque et un premier épisode aussi fascinant qu’imparfait pour en arriver là, mais avec sa nouvelle bande-annonce de gameplay publiée hier, Frogwares semble enfin prêt à montrer le vrai visage de The Sinking City 2. Et à première vue, le studio ukrainien ne semble plus refaire les mêmes erreurs.
Petit retour en arrière, sorti en juin 2019 sur PC, PS4 et Xbox One avant d’arriver plus tard sur Switch puis sur PS5 et Xbox Series, The Sinking City représentait déjà un virage important pour Frogwares, qui jusque-là, était surtout connu pour ses fameux jeux Sherlock Holmes. Le titre, développé sous Unreal Engine 4 et édité par Bigben Interactive (devenu depuis Nacon), proposait une aventure d’enquête en monde ouvert inspirée de l’univers de H.P. Lovecraft.
Malgré des critiques techniques parfois aussi sévères que justifiées, le jeu avait réussi à se construire une petite communauté fidèle grâce à cette atmosphère poisseuse particulièrement réussie. Oui, Oakmont, cette ville portuaire rongée par les eaux et surtout la folie, demeure encore de nos jours l’un des environnements lovecraftiens les plus convaincants du jeu vidéo moderne. Le système d’investigation, moins assisté que dans la moyenne des productions vidéoludiques similaires, obligeait réellement le joueur à fouiller des archives, recouper des indices et observer son environnement. Un régal !
Toutefois, tout n’était pas malheureusement au niveau de cette ambition. Les combats étaient très (très) lourds, les animations rigides, l’IA limitée et l’open world souvent trop vide pour inviter durablement à l’exploration. Il s’agissait certes d’un jeu AA débordant d’idées mais dans les faits incapable de toutes les concrétiser. Ce qui nous laissait un sentiment d’incomplétude.
Puis, en 2020, Frogwares et Bigben Interactive entrent dans un conflit judiciaire particulièrement violent concernant les droits d’exploitation du jeu, les paiements et la propriété intellectuelle. L’affaire devient rapidement publique lorsque The Sinking City disparaît purement et simplement de plusieurs plateformes de vente.
Frogwares accuse alors son éditeur de ne pas avoir respecté certains engagements financiers et contractuels, tandis que Nacon revendique ses droits de distribution. La situation atteint son paroxysme lorsque le studio affirme que l’éditeur a remis en ligne sur Steam une version "piratée" du jeu, de plus, modifiée sans son accord.
L’issue finale aura conclu à une victoire de Frogwares, qui a fini par récupérer l’intégralité des droits d’édition de The Sinking City, devenu ainsi l’unique éditeur sur l’ensemble des plateformes, récupérant ainsi le contrôle total de sa licence après un interminable bras de fer avec Nacon. Oui, filou un jour, filou toujours.
Finalement, c’est dans ce contexte plus apaisé qu’est arrivé le remaster de The Sinking City, nommé sobrement The Sinking City Remastered. Cette fois refondu sous Unreal Engine 5, comme c’est original, celui-ci apportait des textures retravaillées, des temps de chargement réduits, un éclairage modernisé, des améliorations de performances ainsi qu’un rendu globalement plus abouti.
Enfin, c’est après cette longue traversée du désert qu’un Kickstarter a été lancé pour le développement de The Sinking City 2 sous Unreal Engine 5, pour le PC, la PS5 et la Xbox Series. Avec ce nouvel opus, le studio a décidé malheureusement d’abandonner en partie la structure "jeu d’enquête" pour aller beaucoup plus franchement du côté du survival horror bienvenue en revanche. Frogwares s’est désormais plus concentré sur les combats, l’exploration et la survie, histoire de répondre aux critiques et cela se sent. Tout en conservant une fine couche d’investigation, de plus facultative, pour ne pas non plus froisser les amateurs du premier opus.
Cette fois, direction Arkham dans une version alternative des années 1920, où dans une autre cité inondée, rongée par des créatures eldritch, le joueur y incarnera Calvin Rafferty, un occultiste cherchant à sauver sa compagne plongée dans un sommeil mystérieux après un rituel qui a mal tourné. Le contexte lovecraftien reste toujours aussi omniprésent avec ses cultes ésotériques, ses mutations grotesques, sa folie rampante et ses monstres flippants issus du Mythe de Cthulhu.
Nous arrivons enfin au nouveau trailer qui rassure et qui met surtout l’accent sur cette direction beaucoup plus horrifique. Le premier jeu étant plus tourné vers l’épouvante. Nous avons affaire à des affrontements qui paraissent bien plus nerveux, des environnements plus travaillés et détaillés et un bestiaire encore plus dérangeant. De plus, l’influence de productions comme les Resident Evil dans la gestion des ressources, l’inventaire limité ou encore certaines mises en scène se fait sentir.
On devrait en voir plus bientôt, vu que The Sinking City 2 est attendu pour cet été.
Petit retour en arrière, sorti en juin 2019 sur PC, PS4 et Xbox One avant d’arriver plus tard sur Switch puis sur PS5 et Xbox Series, The Sinking City représentait déjà un virage important pour Frogwares, qui jusque-là, était surtout connu pour ses fameux jeux Sherlock Holmes. Le titre, développé sous Unreal Engine 4 et édité par Bigben Interactive (devenu depuis Nacon), proposait une aventure d’enquête en monde ouvert inspirée de l’univers de H.P. Lovecraft.
Malgré des critiques techniques parfois aussi sévères que justifiées, le jeu avait réussi à se construire une petite communauté fidèle grâce à cette atmosphère poisseuse particulièrement réussie. Oui, Oakmont, cette ville portuaire rongée par les eaux et surtout la folie, demeure encore de nos jours l’un des environnements lovecraftiens les plus convaincants du jeu vidéo moderne. Le système d’investigation, moins assisté que dans la moyenne des productions vidéoludiques similaires, obligeait réellement le joueur à fouiller des archives, recouper des indices et observer son environnement. Un régal !
Toutefois, tout n’était pas malheureusement au niveau de cette ambition. Les combats étaient très (très) lourds, les animations rigides, l’IA limitée et l’open world souvent trop vide pour inviter durablement à l’exploration. Il s’agissait certes d’un jeu AA débordant d’idées mais dans les faits incapable de toutes les concrétiser. Ce qui nous laissait un sentiment d’incomplétude.
Puis, en 2020, Frogwares et Bigben Interactive entrent dans un conflit judiciaire particulièrement violent concernant les droits d’exploitation du jeu, les paiements et la propriété intellectuelle. L’affaire devient rapidement publique lorsque The Sinking City disparaît purement et simplement de plusieurs plateformes de vente.
Frogwares accuse alors son éditeur de ne pas avoir respecté certains engagements financiers et contractuels, tandis que Nacon revendique ses droits de distribution. La situation atteint son paroxysme lorsque le studio affirme que l’éditeur a remis en ligne sur Steam une version "piratée" du jeu, de plus, modifiée sans son accord.
L’issue finale aura conclu à une victoire de Frogwares, qui a fini par récupérer l’intégralité des droits d’édition de The Sinking City, devenu ainsi l’unique éditeur sur l’ensemble des plateformes, récupérant ainsi le contrôle total de sa licence après un interminable bras de fer avec Nacon. Oui, filou un jour, filou toujours.
Finalement, c’est dans ce contexte plus apaisé qu’est arrivé le remaster de The Sinking City, nommé sobrement The Sinking City Remastered. Cette fois refondu sous Unreal Engine 5, comme c’est original, celui-ci apportait des textures retravaillées, des temps de chargement réduits, un éclairage modernisé, des améliorations de performances ainsi qu’un rendu globalement plus abouti.
Enfin, c’est après cette longue traversée du désert qu’un Kickstarter a été lancé pour le développement de The Sinking City 2 sous Unreal Engine 5, pour le PC, la PS5 et la Xbox Series. Avec ce nouvel opus, le studio a décidé malheureusement d’abandonner en partie la structure "jeu d’enquête" pour aller beaucoup plus franchement du côté du survival horror bienvenue en revanche. Frogwares s’est désormais plus concentré sur les combats, l’exploration et la survie, histoire de répondre aux critiques et cela se sent. Tout en conservant une fine couche d’investigation, de plus facultative, pour ne pas non plus froisser les amateurs du premier opus.
Cette fois, direction Arkham dans une version alternative des années 1920, où dans une autre cité inondée, rongée par des créatures eldritch, le joueur y incarnera Calvin Rafferty, un occultiste cherchant à sauver sa compagne plongée dans un sommeil mystérieux après un rituel qui a mal tourné. Le contexte lovecraftien reste toujours aussi omniprésent avec ses cultes ésotériques, ses mutations grotesques, sa folie rampante et ses monstres flippants issus du Mythe de Cthulhu.
Nous arrivons enfin au nouveau trailer qui rassure et qui met surtout l’accent sur cette direction beaucoup plus horrifique. Le premier jeu étant plus tourné vers l’épouvante. Nous avons affaire à des affrontements qui paraissent bien plus nerveux, des environnements plus travaillés et détaillés et un bestiaire encore plus dérangeant. De plus, l’influence de productions comme les Resident Evil dans la gestion des ressources, l’inventaire limité ou encore certaines mises en scène se fait sentir.
On devrait en voir plus bientôt, vu que The Sinking City 2 est attendu pour cet été.