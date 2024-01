The Sinking City refait surface

Suite (et fin ?) de la saga The Sinking City : Frogwares a désormais le contrôle complet de son jeu qu'il autopublie sur toutes les plateformes. Le studio va pouvoir donc publier une nouvelle version du jeu sur Steam avec tout plein de correctifs et d'optimisations. Cette nouvelle version ne sera pas compatible avec les anciennes sauvegardes mais vous aurez toujours la possibilité de lancer l'ancienne version jusqu'au 28 février. Si vous n'avez pas encore commencé le jeu, attendez donc. Le DLC Merciful Madness sortira prochainement sur Steam.