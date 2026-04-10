ARTICLE
The Triple-i Initiative 2026 : la sélection subjective
par Buck Rogers, email
Pour la version 2025 de The Triple-i Initiative, Laurent avait proposé un résumé très complet. Avant de s’attaquer à l’édition 2026 diffusée hier, rappelons rapidement ce qu’est cet événement un peu à part. Il s'agit d'un showcase pensé par des studios pour les joueurs, sans présentateur, sans publicité, et entièrement centré sur une enchaînement de trailers et d’annonces.
Cette année, plutôt que de viser l’exhaustivité, on va s’attarder sur une sélection de quelques jeux seulement. En revanche, vous retrouverez en fin d’article une liste récapitulative (presque) complète. Un titre, lui, fera exception et aura droit à un article dédié de la part de CBL.
Cette année, plutôt que de viser l’exhaustivité, on va s’attarder sur une sélection de quelques jeux seulement. En revanche, vous retrouverez en fin d’article une liste récapitulative (presque) complète. Un titre, lui, fera exception et aura droit à un article dédié de la part de CBL.
AlkahestSouvenez-vous, on avait parlé d'Alkahest il y a environ deux ans. À l’époque, beaucoup, sûrement à juste titre, avaient émis des doutes sur la véracité de ce qui était montré en bande-annonce, tant la promesse semblait ambitieuse, voire presque trop belle pour être honnête. Cette nouvelle bande-annonce, sans totalement dissiper ces interrogations, pourrait au contraire leur redonner un peu de grain à moudre. Oui, la démonstration insiste à nouveau sur l’aspect très "systémique" du titre, avec des combats dynamiques et une forte interaction avec l’environnement.
On rappelle qu’il s’agit d’un RPG dark fantasy à la première personne, où l’on y découvre des ruines envahies, des grottes étouffantes ainsi que des villages en décomposition, où le joueur incarnera un protagoniste pris dans un conflit local.
Développeur : Push On
Éditeur : HypeTrain Digital
Plateformes : PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series
Date de sortie : Non annoncée
Thick as ThievesOn était restés avec pas mal d’interrogations autour de Thick as Thieves, notamment après son virage assez radical vers une expérience solo et coop. Cette bande-annonce montre enfin des éléments concrets. On y découvre ainsi un jeu d’infiltration en vue à la première personne, ancré dans une ville des années 1910. Chaque mission reposera sur l’observation, la discrétion et la préparation. L’ambiance et la direction artistique sont très marquées, avec une forte inspiration des immersive sims à l’ancienne. Warren Spector oblige.
Entre gadgets, déplacements furtifs et level design ouvert, le vidéo suggère un terrain de jeu pensé pour l’expérimentation plutôt que pour la confrontation. Comme souvent avec ce genre de projet, il faudra attendre de l’avoir manette en main pour voir si la promesse tient sur la durée.
Développeur : OtherSide Entertainment
Éditeur : Megabit Publishing
Plateformes : PC (Steam)
Date de sortie : 2026
WindroseNous n’avions jamais parlé du jeu, la bande-annonce de Windrose nous en donne l’occasion. Elle confirme enfin une date pour son accès anticipé avec un titre qui assume pleinement son positionnement de survival coopératif dans un univers de piraterie. Comme dans la tradition, le joueur commencera modestement, en tant naufragé ou capitaine déchu, avant de progressivement reprendre du poil de la bête et ainsi reconstruire son street cred. Heu… plutôt sea cred. Entre la récolte de ressources, la construction de base, les premières escarmouches navales et les combats terrestre, on nous promet un monde ouvert vaste et dynamique. Peut-être ce qu’auraît dû être Skull and Bones pour avoir une chance de fonctionner.
On notera également la volonté de fusionner survie, fantasy et exploration d’îles. Le titre semble vouloir vraiment proposer une boucle de gameplay complète. Une proposition très ambitieuse, on va rapidement savoir si le tout tiendra la route.
Développeur : Windrose Crew
Éditeur : Pocketpair
Plateformes : PC (Steam, Epic Games Store et Stove)
Date de sortie : 14 avril 2026 (Early Access)
Over the HillLa bande-annonce d’Over the Hill, titre que l'on a abordé plusieurs fois et réalisé le créateur d’Art of Rally, illustre parfaitement l’ADN du jeu, à savoir l’exploration contemplative en véhicule tout-terrain, loin de toute logique de compétition autour de course. On y découvre un des biomes du jeu qui représente une partie de l’Algérie. C’est-à-dire un vaste environnement fait de plateaux arides, de dunes et de formations rocheuses. La progression dépendra entièrement de sa lecture du terrain mais également des capacités de son véhicule. L’accent est ainsi mis sur la liberté totale de trajet, avec plus cette sensation de voyage que de performance, fidèle à la philosophie du titre.
La vidéo sert également de prétexte pour annoncer une phase de playtest. Comme toujours avec le titre, la dimension coopérative occupe une place centrale. Il s’agit de se perdre en groupe, de se sortir de situations difficiles et surtout d’improviser des solutions en fonction du terrain et des conditions.
Développeur : Funselektor Labs Inc., Strelka Games
Éditeur : Funselektor Labs Inc.
Plateformes : PC (Steam), à venir sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2
Date de sortie : 2026 (Early Access)
Don’t Starve ElsewhereAvec Don’t Starve Elsewhere, Klei Entertainment revisite l’univers de Don’t Starve dans une nouvelle itération dévoilée qui met immédiatement en avant les fondamentaux de la licence, à savoir un survival exigeant où l’exploration, le craft et la survie resteront au cœur de l’expérience. L’aventure plongera toujours le joueur dans un monde toujours aussi hostile qu’imprévisible et on retrouvera cette identité visuelle si caractéristique, mais avec une approche qui semble tout de même vouloir en élargir l’échelle.
Nous devrions avoir des biomes variés, des dangers environnementaux et une coopération toujours présente. Maintenant reste à voir si cette nouvelle proposition parviendra à renouveler la formule sans la diluer, tout en conservant ce qui faisait la force de Don’t Starve depuis ses débuts.
Développeur : Klei Entertainment
Éditeur : Klei Entertainment
Plateformes : PC (Steam)
Date de sortie : Non annoncée
Difficile de ne pas reconnaître que d’autres jeux auraient également mérité un détour plus approfondi. Pour les curieux, vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des bandes-annonces non traitées dans cet article. À une exception près, toutefois, qui fera l’objet d’un traitement à part.
Bon visionnage.
- Lost Railway - World Premiere Trailer
- Cairn - Free On The Trail DLC Announcement Trailer
- Castlevania: Belmont‘s Curse Gameplay & Commentary Trailer
- SpaceCraft - Early Access Release Date Trailer
- Rift of the NecroDancer - Undertale Music Pack Shadowdrop Trailer
- Romestead - Early Access Release Date Trailer
- Super Battle Golf - Console Announcement Trailer
- Frostrail - Playtest Announcement Trailer
- Crop - World Premiere Trailer
- Machine Party - World Premiere Trailer
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions - PC & Console Beta Announcement Trailer
- Shift At Midnight - Release Date Trailer
- Dead as Disco - Early Access Release Date Trailer
- Barotrauma - Home & Harbor Release Window & Gameplay Trailer
- Lost Castle 2 - 1.0 Release Date Trailer Solarpunk - Release Date Trailer
- Warhammer Survivors - Console & Feature Announcement Trailer
- Everwind - The First Ascent Update Trailer
- Away Team - Co-Op & Playtest Announcement Trailer
- Valor Mortis - Release Window & Feature Reveal Trailer
- Long Gone - Feature Reveal Trailer
- Temtem: Pioneers - World Premiere Trailer
- Brotato - Primal Dread DLC Announcement Trailer
- Far Far West - Early Access Release Date Trailer
- Graveyard Keeper 2 - World Premiere Trailer
- We Were Here Tomorrow - Demo Shadowdrop Trailer
- CloverPit - Unholy Fusion DLC Shadowdrop Trailer
- THE LIFT - Console Announcement Trailer
- Alabaster Dawn - Early Access Release Date Trailer
- Risk of Rain 2 - Hallowed Concepts DLC Announcement Trailer
- TOO DEEP TO QUIT - World Premiere Trailer
- Neverway - Prologue Shadowdrop & Release Window Trailer
- Final Sentence - Shadowdrop & Release Trailer
En bonus pour les gourmands :
- Shift At Midnight - Devlog - Post-Show
- Castlevania: Belmont's Curse - Developer Interview - Post-Show
- Dead as Disco - Developer Interview with Easy Allies - Post-Show
- Valor Mortis - Deep Dive - Post-Show
- Alabaster Dawn - Devlog - Post-Show
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions - Deep Dive - Post-Show
- Cairn - Level Design Devlog - Post-Show
- Barotrauma - Developer Diaries Ep.1 - Post-Show