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ARTICLE

The Triple-i Initiative 2026 : la sélection subjective

Buck Rogers par Buck Rogers,  email
Pour la version 2025 de The Triple-i Initiative, Laurent avait proposé un résumé très complet. Avant de s’attaquer à l’édition 2026 diffusée hier, rappelons rapidement ce qu’est cet événement un peu à part. Il s'agit d'un showcase pensé par des studios pour les joueurs, sans présentateur, sans publicité, et entièrement centré sur une enchaînement de trailers et d’annonces.

Cette année, plutôt que de viser l’exhaustivité, on va s’attarder sur une sélection de quelques jeux seulement. En revanche, vous retrouverez en fin d’article une liste récapitulative (presque) complète. Un titre, lui, fera exception et aura droit à un article dédié de la part de CBL.

Alkahest

Souvenez-vous, on avait parlé d'Alkahest il y a environ deux ans. À l’époque, beaucoup, sûrement à juste titre, avaient émis des doutes sur la véracité de ce qui était montré en bande-annonce, tant la promesse semblait ambitieuse, voire presque trop belle pour être honnête. Cette nouvelle bande-annonce, sans totalement dissiper ces interrogations, pourrait au contraire leur redonner un peu de grain à moudre. Oui, la démonstration insiste à nouveau sur l’aspect très "systémique" du titre, avec des combats dynamiques et une forte interaction avec l’environnement.

On rappelle qu’il s’agit d’un RPG dark fantasy à la première personne, où l’on y découvre des ruines envahies, des grottes étouffantes ainsi que des villages en décomposition, où le joueur incarnera un protagoniste pris dans un conflit local.


Développeur : Push On
Éditeur : HypeTrain Digital
Plateformes : PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series
Date de sortie : Non annoncée

Thick as Thieves

On était restés avec pas mal d’interrogations autour de Thick as Thieves, notamment après son virage assez radical vers une expérience solo et coop. Cette bande-annonce montre enfin des éléments concrets. On y découvre ainsi un jeu d’infiltration en vue à la première personne, ancré dans une ville des années 1910. Chaque mission reposera sur l’observation, la discrétion et la préparation. L’ambiance et la direction artistique sont très marquées, avec une forte inspiration des immersive sims à l’ancienne. Warren Spector oblige.

Entre gadgets, déplacements furtifs et level design ouvert, le vidéo suggère un terrain de jeu pensé pour l’expérimentation plutôt que pour la confrontation. Comme souvent avec ce genre de projet, il faudra attendre de l’avoir manette en main pour voir si la promesse tient sur la durée.


Développeur : OtherSide Entertainment
Éditeur : Megabit Publishing
Plateformes : PC (Steam)
Date de sortie : 2026

Windrose

Nous n’avions jamais parlé du jeu, la bande-annonce de Windrose nous en donne l’occasion. Elle confirme enfin une date pour son accès anticipé avec un titre qui assume pleinement son positionnement de survival coopératif dans un univers de piraterie. Comme dans la tradition, le joueur commencera modestement, en tant naufragé ou capitaine déchu, avant de progressivement reprendre du poil de la bête et ainsi reconstruire son street cred. Heu… plutôt sea cred. Entre la récolte de ressources, la construction de base, les premières escarmouches navales et les combats terrestre, on nous promet un monde ouvert vaste et dynamique. Peut-être ce qu’auraît dû être Skull and Bones pour avoir une chance de fonctionner.

On notera également la volonté de fusionner survie, fantasy et exploration d’îles. Le titre semble vouloir vraiment proposer une boucle de gameplay complète. Une proposition très ambitieuse, on va rapidement savoir si le tout tiendra la route.


Développeur : Windrose Crew
Éditeur : Pocketpair
Plateformes : PC (Steam, Epic Games Store et Stove)
Date de sortie : 14 avril 2026 (Early Access)

Over the Hill

La bande-annonce d’Over the Hill, titre que l'on a abordé plusieurs fois et réalisé le créateur d’Art of Rally, illustre parfaitement l’ADN du jeu, à savoir l’exploration contemplative en véhicule tout-terrain, loin de toute logique de compétition autour de course. On y découvre un des biomes du jeu qui représente une partie de l’Algérie. C’est-à-dire un vaste environnement fait de plateaux arides, de dunes et de formations rocheuses. La progression dépendra entièrement de sa lecture du terrain mais également des capacités de son véhicule. L’accent est ainsi mis sur la liberté totale de trajet, avec plus cette sensation de voyage que de performance, fidèle à la philosophie du titre.

La vidéo sert également de prétexte pour annoncer une phase de playtest. Comme toujours avec le titre, la dimension coopérative occupe une place centrale. Il s’agit de se perdre en groupe, de se sortir de situations difficiles et surtout d’improviser des solutions en fonction du terrain et des conditions.


Développeur : Funselektor Labs Inc., Strelka Games
Éditeur : Funselektor Labs Inc.
Plateformes : PC (Steam), à venir sur PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2
Date de sortie : 2026 (Early Access)

Don’t Starve Elsewhere

Avec Don’t Starve Elsewhere, Klei Entertainment revisite l’univers de Don’t Starve dans une nouvelle itération dévoilée qui met immédiatement en avant les fondamentaux de la licence, à savoir un survival exigeant où l’exploration, le craft et la survie resteront au cœur de l’expérience. L’aventure plongera toujours le joueur dans un monde toujours aussi hostile qu’imprévisible et on retrouvera cette identité visuelle si caractéristique, mais avec une approche qui semble tout de même vouloir en élargir l’échelle.

Nous devrions avoir des biomes variés, des dangers environnementaux et une coopération toujours présente. Maintenant reste à voir si cette nouvelle proposition parviendra à renouveler la formule sans la diluer, tout en conservant ce qui faisait la force de Don’t Starve depuis ses débuts.


Développeur : Klei Entertainment
Éditeur : Klei Entertainment
Plateformes : PC (Steam)
Date de sortie : Non annoncée

Difficile de ne pas reconnaître que d’autres jeux auraient également mérité un détour plus approfondi. Pour les curieux, vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des bandes-annonces non traitées dans cet article. À une exception près, toutefois, qui fera l’objet d’un traitement à part.
Bon visionnage.

Lost Railway - World Premiere Trailer
Cairn - Free On The Trail DLC Announcement Trailer
Castlevania: Belmont‘s Curse Gameplay & Commentary Trailer
SpaceCraft - Early Access Release Date Trailer
Rift of the NecroDancer - Undertale Music Pack Shadowdrop Trailer
Romestead - Early Access Release Date Trailer
Super Battle Golf - Console Announcement Trailer
Frostrail - Playtest Announcement Trailer
Crop - World Premiere Trailer
Machine Party - World Premiere Trailer
STARSEEKER: Astroneer Expeditions - PC & Console Beta Announcement Trailer
Shift At Midnight - Release Date Trailer
Dead as Disco - Early Access Release Date Trailer
Barotrauma - Home & Harbor Release Window & Gameplay Trailer
Lost Castle 2 - 1.0 Release Date Trailer Solarpunk - Release Date Trailer
Warhammer Survivors - Console & Feature Announcement Trailer
Everwind - The First Ascent Update Trailer
- Away Team - Co-Op & Playtest Announcement Trailer
Valor Mortis - Release Window & Feature Reveal Trailer
Long Gone - Feature Reveal Trailer
Temtem: Pioneers - World Premiere Trailer
Brotato - Primal Dread DLC Announcement Trailer
Far Far West - Early Access Release Date Trailer
Graveyard Keeper 2 - World Premiere Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Shadowdrop Trailer
CloverPit - Unholy Fusion DLC Shadowdrop Trailer
THE LIFT - Console Announcement Trailer
Alabaster Dawn - Early Access Release Date Trailer
Risk of Rain 2 - Hallowed Concepts DLC Announcement Trailer
TOO DEEP TO QUIT - World Premiere Trailer
Neverway - Prologue Shadowdrop & Release Window Trailer
Final Sentence - Shadowdrop & Release Trailer

En bonus pour les gourmands :
Shift At Midnight - Devlog - Post-Show
Castlevania: Belmont's Curse - Developer Interview - Post-Show
Dead as Disco - Developer Interview with Easy Allies - Post-Show
Valor Mortis - Deep Dive - Post-Show
Alabaster Dawn - Devlog - Post-Show
STARSEEKER: Astroneer Expeditions - Deep Dive - Post-Show
Cairn - Level Design Devlog - Post-Show
Barotrauma - Developer Diaries Ep.1 - Post-Show
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