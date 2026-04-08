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ACTU

Thick As Thieves : à fond dans le multi mais pas trop

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
On ne sait toujours pas grand chose de Thick As Thieves, le nouveau projet de Warren Factor, mais on était intrigué (et inquiet) par la composante multi, le jeu ayant été décrit comme du Thief en PvP. Les choses viennent de drastiquement changer vu qu'OtherSide Entertainment vient d'annoncer qu'au final, ce sera un jeu solo avec possibilité d'y jouer à deux en coop. Une bande-annonce de gameplay montrera le tout en action ce jeudi durant le Triple-I Initiative, une conférence dédiée aux jeux indies.
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