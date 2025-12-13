ARTICLE
Fact'Or 2025 - Frostis Advance
Comme chaque année, tout le monde pense que je suis un Nintendo fan qui ne joue qu’à Mario et Pokémon. Comme chaque année, les jeux que j’ai terminés disent le contraire, avec beaucoup de style et de supports différents. Et honnêtement, c’est vraiment cool. Par contre, cette année a été comme 2024, trop chargée en jeux vidéo. Et vous allez vite vous en rendre compte avec mon gros résumé de l’année 2025 !
Backlog des EnfersJe ne change pas mes habitudes. Je vais donc commencer par un petit bilan. J’écris ces lignes, j’ai obtenu pas moins de 324 jeux sur l’année 2025. Oui, ça fait beaucoup et pour s’en rendre encore un peu plus compte, ça fait environ un jeu toutes les 27 heures et quelques. Oui, c'est totalement débile et cela prouve un certain problème. Évidemment, j’ai encore pu compter sur les différents stores PC qui offrent un tas de jeux gratuitement, avec pas moins de 267 titres offerts pour cette année 2025, qui n'est même pas encore terminée. Et évidemment, je n’ai joué à aucun de ses jeux. Mais si ça vous intéresse, allez par ici pour quelques astuces. Eh oui, promis, je vais rajouter des sections.
Mine de rien, ça fait tout de même 57 titres obtenus autrement. Et je n’ai malheureusement pas eu le temps de jouer à tous. Puisque comme l’an passé, j’ai donc un backlog qui grossit d’année en année, et qui me fait clairement dire : “Non Frostis, tu ne pourras jamais jouer à tout cela dans ta vie. Fais des choix, et laisse des titres sur le côté”. Et ce ne sont pas les 1 336 jeux partagés dans ma famille Steam qui vont me contredire.
Cette année, j’ai donc fait des choix et j’ai mis de côté au moins tous ces jeux-là : Dynasty Warriors Origins, Monster Hunter Wilds, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Avowed, Suikoden 1 & 2 HD Remaster, Assassin's Creed Shadows, Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince, Doom: The Dark Ages, Elden Ring Nightreign, Death Stranding 2: On the Beach, Ninja Gaiden: Ragebound, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Shinobi: Art of Vengeance, Hollow Knight: Silksong, Final Fantasy Tactics - Ivalice Chronicles, Hell is Us, Trails in the Sky 1st Chapter, Hades II, ARC Raiders, Ghost of Yōtei, Battlefield 6, Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Dispatch, en attendant Half-Life 3 qui sera annoncé en fin d’année. Oui, vous l’aurez lu ici.
D’ailleurs, certains de ces titres se retrouvent sur la liste de Noël, tout comme Astro Bot sortie en 2024, ou encore Returnal en 2021. L’an passé, j’avais dit que je pensais à certains jeux de 2024, qui seraient direct dans mon année 2025. Quel naïf je suis. Ils iront sur l’année 2026, accompagnés de pas mal d’autres de cette année. Mais il faut faire des choix. C’est terminé, cette époque où on avait un jeu par mois, voire même deux parfois. Maintenant, c’est 50 titres par mois et je me dis qu’on n'est pas si loin d’un nouveau crack du jeu vidéo.
Mon GOTY 2025Cette année, j’ai terminé 21 jeux ! Et bientôt un peu plus, ce qui signifie pour moi que c’était une grosse année. Surtout qu'avec la tonne d’articles que j’ai écrit pour Factornews, j’aurais très bien pu passer à côté de cette perle qu’est Split Fiction. Eh oui, c’est lui mon GOTY, même si une fois terminé, je n’y reviendrai probablement plus jamais. C’est typiquement le genre de titre que j’aime et qui manque terriblement dans le paysage : un jeu avec un scénario sans prise de tête, jouable en coopération et pensé pour cela, avec de la plateforme non punitive, pas de combat ou alors vraiment très peu, des couleurs chatoyantes qui font plaisir à ma TV, des personnages attachants et une bonne dose d’excellentes idées de gameplay. J’ai évidemment fait cette aventure avec ma conjointe et on a pris un plaisir fou à y jouer.
J’aurais aussi pu écrire que mon GOTY est la Switch 2, parce qu’elle est très rapidement devenue la remplaçante de ma Switch. Mais ça aurait été trop simple. Et surtout, je préfère attendre au moins un an de catalogue pour en parler correctement et avec un certain recul. On connaît la culture de l’instant.
La bagarre dans la gueulePas de gros jeu de baston cette année, mais beaucoup de titres dans lesquels la bagarre est pourtant bien présente. Je pense de suite à Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur lequel je suis actuellement. Je ne m’attendais pas à plus que “taper sur des centaines de Bokoblin”, mais le scénario propose un vrai lien avec The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et je dois avouer que la puissance de la Switch 2, qui propose un 60 FPS stable et des décors plutôt cool, apporte un vrai plus au jeu. On en reparlera dans un test. Contrairement à Absolum, qui a déjà eu son petit article et que j’ai trouvé absolument génial. Je ne l’ai malheureusement pas encore fait à 100 %, mais c’est prévu, et je vais tenter de convaincre ma conjointe que les beat 'em up Roguelite, c'est vraiment bien.
Je peux aussi noter le retour de deux licences pour les vieux, à commencer par Gears of War: Reloaded. Il m’a rappelé les bons souvenirs de l’époque Xbox 360, cette époque où Microsoft ne faisait pas n’importe quoi. Par contre, le titre d’Epic Games n’a pas super bien vieilli dans ses dialogues. Mais ça me fait marrer. Enfin, comment passer à côté de l’année des ninjas (sérieux, regardez le planning), avec notamment Ninja Gaiden 4 qui est une ligne droite très efficace, même si pas encore au niveau des jeux dirigés par Tomonobu Itagaki, paix à son âme. Tous les détails sont disponibles dans le test publié fin octobre.
La course et le sport 2025Avec la Switch 2 qui a débarqué en juin, j’ai évidemment passé un peu de temps sur Mario Kart World. Et comme pour Mario Kart 8 Deluxe, je ne le sors que très rarement quand je suis seul, mais plutôt lors de mes soirées Switch in Nantes. C’est toujours aussi bien, et plus j’y joue, plus je le trouve chouette. Il est différent du précédent, mais tellement plus sympa à jouer, moins raide dans ses mouvements, et sacrément technique.
Enfin, comme d’habitude, je vais passer un an sur NBA 2K26, parce que j’adore le basket et que ça me permet de voir les Los Angeles Lakers champions NBA tous les ans. Par contre, il faut mettre de côté tout l’enrobage de microtransactions si on veut passer une saison tranquille. Personnellement, je ne joue qu’en solo à ce jeu et je pense sincèrement que tout le monde devrait faire de même, histoire de faire évoluer la licence.
Le GOTY de ma conjointeJe ne vais pas trop m’y attarder, mais son GOTY est Hollow Knight: Silksong. C’est presque mon GOTY aussi, puisque même sans y jouer, je le vois passer pendant des heures sur l’écran du salon. D’ailleurs, elle s’est remise sur Hollow Knight pour le faire à 100 % cette fois-ci, pour ensuite aller battre le boss de fin de Silksong. Si vous vous demandez qui est le plus hardcore gamer de la maison, vous avez votre réponse.
J’peux pas y jouer dans le busAlors que moi, j’ai passé quelques heures sur Venus Vacation PRISM - Dead or Alive Xtreme. Eh non, il ne s’agit pas du quatrième épisode canonique de cette merveilleuse série, mais du sixième spin-off, ce qui en fait donc le dixième épisode des Dead or Alive Xtreme. C'est donc un spin-off de spin-off de Dead or Alive. Et encore une fois depuis le troisième épisode, on ne peut pas le trouver en boutique, ni même sur le PlayStation Store européen. Il a fait une sortie tout en cachette, mais j’ai réussi à chopper la version Asia sur PS5 lors de sa sortie en mars, et en physique s'il vous plait.
Ici, on n'a plus du tout de beach-volley (ce qui est bien dommage), ni même de casino, mais au moins, on ne se cache plus : on est clairement dans le dating sim qui va bien, sur une île paradisiaque avec des influenceuses (les femmes de Dead or Alive), dont le but est de faire grimper leur popularité pour faire de publicité et faire venir du monde pour le Venus Festival. Magique et bien moins louche qu’il n’y paraît, même si oui, on passe beaucoup de temps à faire des photos plus ou moins avouables. Promis, j’vais en faire le test sur Factor une fois que j’en aurais vraiment fait le tour.
Semi-déceptionsPassons maintenant à des titres que j’attendais un peu, et qui m'ont un poil déçu. En premier, l’énorme Donkey Kong Bananza qui divise beaucoup sur Switch 2. Et franchement, je comprends maintenant pourquoi après l’avoir terminé avec 25 heures et quelques au compteur, qui m’ont paru être plutôt 40 ou 60. En gros, je m’attendais vraiment à un autre gimmick que “je casse tout”. Mais non. Faut littéralement tout péter sur son passage, tout au long du jeu. Il a tout de même d’énormes bons points pour lui, mais il ne m’a pas marqué comme un Super Mario Galaxy, à cause de la redondance des activités à faire.
L’autre titre, c’est Mafia: The Old Country. Si vous avez lu mon test, vous savez déjà pourquoi j’ai moyennement aimé l’aventure. Néanmoins, si vous y allez en sachant que ce n’est pas un GTA, c’est déjà pas mal. Enfin, parlons rapidement de Bye Sweet Carole, que je n’ai pas encore fini. J'avoue, il m’est tombé des mains, parce que si on enlève l’esthétique des anciens dessins animés Disney, on arrive devant un jeu qui a énormément de défauts, tant du point de vue des mécaniques, que de son rythme extrêmement lent.
Ça tire à côtéBon j’avoue, je n’attendais rien de spécial avec Call of Duty: Black Ops 7 et j’ai quand même été déçu. La campagne solo est totalement éclatée et écrite sous cocaïne, le multijoueur est chouette mais il y a Warzone à côté qui est gratuit, et l’interface est un foutu bordel. Mais apparemment, c’est la mode des jeux service de proposer une interface médiocre avec un milliard de trucs partout. Eh oui, je spoile mon test qui arrivera dans les semaines à venir.
J'ai parlé de Légendes Pokémon : Z-A ? Non ? Eh bien, tant mieux. N'en parlons pas.
Un Steam Deck ? Presque.Je n'ai pas eu le temps d'en faire un article dédié, et je le ferai probablement en 2026, mais on m'a prêté un Steam Deck pendant quelques semaines. Cependant, mon expérience n'a pas été très positive. J’ai donc lâché l’idée d’en prendre un, et j'ai récemment craqué pour un PlayStation Portal, qui était à un prix normal, donc moins de 200 balles. Là aussi, ce serait intéressant d’en parler plus tard, mais c’est plutôt pas mal comme matos, surtout pour mes besoins. Du coup, je redécouvre certains jeux que j’avais totalement laissés de côté, comme Final Fantasy VII Remake Intergrade. Et en y jouant, je me demande pourquoi j’avais arrêté à l’époque, tellement c’est excellent.
Et j’ai terminé beaucoup d’autres jeux !Alors évidemment, je n’ai pas joué qu’à ça cette année. J’ai essayé des dizaines de titres à la Gamescom 2025, mais j'ai aussi refait quelques vieilleries comme Rez Infinite, Resogun et The Last of Us Remastered en version PS4 courant janvier. Je suis ensuite retourné dans le passé avec Ridge Racer 64 et Lylat Wars sur la console virtuelle Nintendo 64 de la Switch en février. J’ai aussi pu apprécier les excellents Tinykin et The Last of Us: Left Behind pour terminer le mois. Ensuite, j’ai fait découvrir Portal 2 à un ami en coopération, toujours aussi cool à faire. J’ai aussi fait Minami Lane, un petit jeu de gestion tranquille sans prise de tête. Je me suis aussi découvert un super pouvoir : celui de passer à travers les spoils de The Last of Us Part II Remastered durant toutes ses années, et qui m’a mis une grosse baffe dans la gueule (ça aurait pu être mon GOTY aussi).
J’ai aussi fait des petits jeux rapides, comme Dogwalk, Dear me, I was... et Earthion, tous se terminant en 35 minutes environ chacun. Et là, je viens tout juste de finir Assassin's Creed Mirage - DLC Vallée de la Mémoire sur PS5. J’avais platiné le jeu en décembre de l’année dernière et j’ai donc relancé l’aventure dans le désert pour ce DLC dans lequel il faut tuer des gens. C’est raccord avec les gens qui financent.
Direct dans le backlog 2026Évidemment, il y a des titres qui iront directement combler mon année 2026, comme Atelier Yumia : L’Alchimiste des Souvenirs et la Terre Rêvée, Hell is Us et Ninja Gaiden 2 Black que je n’ai pas eu le temps de commencer. Ou encore Yakuza 0 Director's Cut et Rune Factory: Guardians of Azuma que je fais de temps en temps. Et évidemment, Kirby Air Riders qui tournera comme un Mario Kart, et Metroid Prime 4: Beyond que je ferai probablement dans quelques mois vu le planning à venir, ah ah. Et c’est sans compter mes cadeaux de Noël. Et peut-être même que je ferai aussi Clair Obscur: Expedition 33, si jamais je l'achète. Ou alors je lancerai d'autres jeux de ma collection... Oui, ma vie est compliquée (non, pas du tout, je vous rassure).
Le vrai GOTY
Au final, mon vrai GOTY 2025 est l'adoption d'une petite chatte de la street, que l'on a nommé Taylor. Elle n'a que 5 mois, et on imagine pas toute l'énergie et le temps qu'il faut pour bien s'occuper d'un nouveau membre de la famille. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai posé la manette pour aller jouer avec elle, oubliant que j'avais un jeu qui tournait sur ma console. Donc ouais, en temps de jeu, elle est tout de même assez haute placée ! Et oui, je suis ce genre de personne qui pose un petit plaide sur son chat...
Et surtout : n'achetez pas. Adoptez.
2025 a été une année très bien remplie de mon côté. J’ai la chance d’avoir des goûts très variés et il y a donc beaucoup de choses qui m'intéressent. Et cela se voit dans la liste des jeux que je termine. Et encore, je n’ai pas consacré trop de temps à certains gatcha, par manque de temps. Mais je vois déjà 2026 arriver avec les jeux Capcom, Nintendo, Square Enix, et pas mal de titres de studios indés. Ça va être cool. Jusqu’à l’overdose.