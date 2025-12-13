Fact'Or 2025 - Frostis Advance

Comme chaque année, tout le monde pense que je suis un Nintendo fan qui ne joue qu’à Mario et Pokémon. Comme chaque année, les jeux que j’ai terminés disent le contraire, avec beaucoup de style et de supports différents. Et honnêtement, c’est vraiment cool. Par contre, cette année a été comme 2024, trop chargée en jeux vidéo. Et vous allez vite vous en rendre compte avec mon gros résumé de l’année 2025 !

Backlog des Enfers

Mon GOTY 2025

La bagarre dans la gueule

La course et le sport 2025

Le GOTY de ma conjointe

J’peux pas y jouer dans le bus

Semi-déceptions

Ça tire à côté

Un Steam Deck ? Presque.

Et j’ai terminé beaucoup d’autres jeux !

Direct dans le backlog 2026

Le vrai GOTY