ACTU
Un DLC pour Assassin's Creed Mirage
par CBL, email @CBL_Factor
Assassin's Creed Mirage a fêté ses deux ans et va bientôt recevoir un nouveau DLC appelé Valley Of Memory. Il enverra Basim dans la région d'AlUla à la recherche de son père. Il s'agit d'une nouvelle région avec tout plein de quêtes et de cibles qui devraient vous occuper um bon moment. En plus de cela, le jeu de base sera patché pour ajouter des nouveaux niveaux de difficulté, la possibilité de rejouer certaines missions et des nouveaux mouvements de parkour comme la possibilité de sauter quand on veut, chose qui avait disparu des AC récents. Le tout sortira le 18 novembre et sera gratuit mais il y a un hic. Ce DLC serait potentiellement financé par l'Arabie Saoudite et a été annoncé pendant qu'Yves Guillemot, patron d'Ubisoft, prenait la parole lors d'une conférence en Arabie Saoudite. Ne vous étonnez donc pas si une des missions consiste à assassiner un journaliste.