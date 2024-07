Jouer moins cher et légalement

Tout le monde commence à s’en rendre compte : le nombre de jeux vidéo sortant tous les ans est astronomique, les prix de vente augmentent, le nombre de plateformes différentes va en grandissant et les services d’abonnements sont légions. Sauf que nos comptes en banque ne sont pas des puits sans fond, loin de là. C’est donc à ce moment là que je débarque, en vous proposant ce dossier en plusieurs parties qui, je l’espère, vous aidera à jouer plus en ayant plus de choix, en dépensant intelligemment et le tout en restant totalement dans la légalité.

Pourquoi ce dossier ?

Ce que vous n'y trouverez pas

Ce que vous allez y trouver !

Le Factor time

Amazon - Prime Gaming et Luna

Epic Games Store

Nintendo Switch Online

Ubisoft+

Crédit photo d'illustration : The Sport of Tycoons de Carl Barks, 1974L’idée de ce dossier fleuve en plusieurs partiesSi vous êtes un joueur sur consoles, vous n’avez peut-être pas les mêmes besoins et envies que cette joueuse sur PC, ou que ce couple avec enfants disposant de plusieurs appareils mobiles et d'une TV connectée. Honnêtement, ce n’est pas à moi de vous dire quelle plateforme choisir. Ni personne en fait.Tout le monde est différent, tout le monde n'a pas le même matériel à disposition, mais tout le monde joue suivant ses envies. C'est l'important. Cependant, je me suis rendu compte d'un truc : au fil des années, j'ai accumulé beaucoup de jeux en dématérialisé. Parfois grâce à un abonnement, d'autres fois juste parce que j'ai un compte avec une utilisation gratuite d'un service.Je me suis aussi rendu compte que beaucoup de personnes ne sont parfois pas du tout au courant de ce que contient leur abonnement ou le service sur lequel ils ont un compte. Ce qui est quand même dommage. Et j'ai donc envie de vous partager cela, tout en restant focalisé sur quelques objectifs précis histoire de ne pas trop vous perdre en route.Ce dossierà disposition ici ou là, puisque l’on retrouve un peu toujours les mêmes gros titres sur un bon nombre de plateformes, à savoir Fortnite et compagnie, Genshin Impact, Rocket League, Apex Legends, Warframe, Fall Guys, The Sims 4, Just Dance, League of Legends, Valorant, XDefiant, Pokémon Unite, Halo Infinite, Dota 2, Counter-Strike, Call of Duty: Warzone, Zenless Zone Zero et j’en passe. Si c'est le genre de jeux qui vous branche, il vous suffit de choisir la bonne plateforme, à savoir, celle qui vous convient le mieux ou celle que vous possédez déjà. Et comme l'indique le free to play, bah, c'est gratuit. Après, à vous de voir si vous souhaitez y mettre quelques vrais billets dans du contenu.Ce ne sera pas non plus ici que vous trouverez votresur le Game Pass console et PC, le PlayStation Plus ou les consoles virtuelles de la Switch. On le faisait avant et ça n'est pas forcément un rôle que l'on souhaite garder. Evidemment, je vais tout de même détailler ces offres avec précision, notamment sur les apports des différents abonnements et leurs formules. Mais non, pas de listing des jeux.Et non, vous ne trouverez pas icisur Steam, Epic Games Store ou encore GOG et autres boutiques en ligne. Ce serait bien trop chronophage et d’autres sites web le font déjà très bien. Limite, ce serait peut-être même intéressant de les recenser (si jamais, demandez-le en commentaire et je ferai une partie de dossier spécialement pour ça).Aussi, je ne vais pas rentrer dans. Concrètement, je ne parlerai pas d'émulation de jeux ou de logiciels, ni de comment jailbreaker une console, ou juste de "je veux faire ce que je veux avec tel produit parce que je l'ai acheté". Ce n'est pas le sujet, nous avons un serveur Discord et le forum pour en discuter plus facilement, et il existe un paquet de sites spécialisés parlant de ce domaine. En plus, je ne fais pas d'émulation, donc ça risque de ne pas être assez précis.Ce dossier a donc plutôt pour, sans oublier d'aller faire un tour sur. Du coup, ce sera forcément focalisé sur les jeux en dématérialisé.En cela, vous allez découvrir (ou pas) les bonus (parfois un peu cachés) de certains services et boutiques en ligne, que beaucoup n'utilisent pas totalement, ou qui n'en connaissent tout simplement pas l'existence. Enfin, c’est aussi l'occasion de lever le voile sur certaines d'inepties que l’on peut lire et entendre un peu partout, et d'éclairer quelques lanternes, notamment sur les prix de certains abonnements, l'utilisation concrète d'un service, ou même son contenu. Avec évidemment une petite conclusion totalement subjective qui n'engagera que l'auteur de l'article en question.Ce dossier étant assez long à produire puisqu'en plusieurs parties, il n’est pas proposé directement en version finale. Je me rends compte que je vais vous proposer une early access de mon dossier... Certaines sections feront leur apparition plus tard et d’autres seront mises à jour en fonction de l’actualité. ​Aussi, pour accéder aux différentes sections (triées par ordre alphabétique), il vous suffit de cliquer sur les logos.Enfin, et c’est assez important, notez bien que. Je vais essayer d’être le plus neutre possible, avec mes expériences personnelles, et donc, aucune plateforme ne sera mise en avant plus qu’une autre, même si on sait tous que mon coeur est chez Nintendo. D'ailleurs, il est aussi possible que ces parties de dossier soient produites par plusieurs personnes de la rédaction, histoire de brasser un peu plus large que mon point de vue. Allez, "here we gooo" !