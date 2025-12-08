ACTU
Warner Bros : l'Empire contre-attaque
par CBL, email @CBL_Factor
La réponse de Paramount au rachat de Warner Bros par Netflix n'a pas trainé : le groupe de David Ellison vient d'annoncer une OPA hostile. Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a refusé toutes les offres de Paramount donc Paramount a décidé d'offrir directement aux actionnaires de racheter toutes les actions WBD à $30 l'action. En tout, Paramount s'apprête donc à claquer 108 milliards de dollars pour racheter WBD. Ils précisent bien qu'ils veulent acquérir l'intégralité de WBD y compris l'activité TV.
Evidemment, Paramount n'a pas 108 milliards de dollars donc ils vont emprunter 54 milliards à Bank of America, Citi et Apollo Global Management. Le reste de l'argent vient de la famille Ellison, du fond RedBird Capital et des rois du pétrole : le Public Investment Fund (Arabie Saoudite), PJSC (Abu Dhabi) et Qatar Investment Authority. Enfin, Affinity Partners, la firme de Jared Kushner (genre du président) compte aussi mettre une petite pièce exactement comme pour EA. Les Ellison ont la Maison Blanche de leur côté et Trump a déjà annoncé qu'il comptait s'impliquer dans l'affaire.
Côté jeux vidéo, Paramount Skydance n'est pas aussi moribond que Netflix mais n'est pas loin. Mis à part quelques bons jeux VR comme The Walking Dead: Saints & Sinners, Skydance Games n'a pas sorti grand chose. Marvel 1943 est en train de devenir une arlésienne et on est sans nouvelle du jeu Star Wars annoncé il y a trois ans...
Soyons francs : quel que le soit le gagnant, nous les cinéphiles sont les perdants. Si Netflix gagne, ils vont assoir leur monopole, augmenter les prix et réduire au strict minimum les sorties en salle. Netflix achète avant tout WB pour leur catalogue et pour avoir des vrais studios de tournage au lieu de louer ceux de la concurrence. Si Paramount gagne, il y a de grandes chances que la ligne éditioriale de Warner Bros change.
On parle d'un studio qui a sorti cette année Sinners, Weapons et One Battle After Another, des films choc qui sont en plus des nouvelles licences. La politique actuelle de Paramount c'est de prendre le moins de risques possibles en enchaînant les suites et les reboots ou en adaptant des valeurs sures. Dans les deux cas, un studio en moins signifie moins de concurrence donc moins de choix. Ajoutez à cela le fait que Paramount comme Netflix ont annoncé qu'ils voulaient utiliser l'IA dans leurs productions.
