Marvel 1943: Rise of Hydra n’a plus de fenêtre de sortie
par Buck Rogers, email
Repoussé une première fois en mai cette année, et attendu pour début 2026, désormais Skydance Games préfère laisser plus de temps à Marvel 1943: Rise of Hydra pour arriver à maturité. Le jeu qui est sous la direction d’Amy Hennig on le rappelle, n’a ainsi plus de fenêtre de sortie.
Le studio a tenu s’expliquer forcement :
« Chez Skydance Games, notre objectif est de proposer des jeux exceptionnels et inoubliables, rendant hommage aux personnages et aux univers avec lesquels nous avons la chance de travailler. Marvel 1943: Rise of Hydra est un projet ambitieux, et nous nous engageons à ce qu'il réponde aux attentes de notre équipe, de nos joueurs et de nos fans en matière de qualité.On ne sait d’ailleurs toujours pas sur quelles plateformes Marvel 1943: Rise of Hydra est attendu.
Afin de concrétiser pleinement notre vision de Marvel 1943: Rise of Hydra , nous avons pris la décision de repousser la date de sortie au-delà du début de l'année 2026.
Nous sommes reconnaissants de la passion et du soutien de la communauté et des joueurs du monde entier. L'équipe travaille d'arrache-pied pour créer quelque chose de vraiment exceptionnel, et nous avons hâte de vous en dire plus au fur et à mesure du développement. ».