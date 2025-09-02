ACTU
Une daube de plus au cinéma : Call Of Duty
par CBL, email @CBL_Factor
Cette année le studio Skydance (fondé par David Ellison, avec l'argent de papa) a racheté le studio Paramount pour former la méga-corpo Paramount Skydance avec David Ellison à sa tête après avoir gentiment poussé Stephen Colbert à prendre la porte.
Apparemment David Ellison est un gros fan de Call Of Duty et une des premières décisions majeures de Paramount Skydance a été de filer un gros chèque à Microsoft afin d'adapter la licence au cinéma. Pour avoir une idée de ce que ça peut donner, vous pouvez regarder d'autres productions Paramount Skydance sortis directement en streaming comme Without Remorse et The Tomorrow War. Ou vous pouvez regarder un bon film. CoD 2025 alias Black Ops 7 sortira le 14 novembre.
