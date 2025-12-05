ACTU
Netflix rachète Warner Bros
par CBL, email @CBL_Factor
La saga Warner Bros continue. AT&T avait racheté le studio en 2018 puis s'en était débarassé en 2022 sous forme d'une fusion avec Discovery. Après trois ans de gestion désastreuse, le groupe Warner Bros. Discovery est méchamment dans le rouge (10 milliards de dollars de perte nette en 2024 pour un chiffre d'affaire de 40 milliards) et les patrons ont décidé qu'il était temps de vendre. L'activité TV regroupant CNN, TNT, Discovery, Cartoon Network,... va devenir une entreprise à part appelée Global Networks division et l'activité studios vient d'être racheté par Netflix pour une coquette somme de 72 milliards de dollars.
Ca regroupe les studios Warner, le catalogue Warner (films et TV), HBO, HBO Max (appelé Max en France), DC Comics et Warner Bros Games : Traveller's Tales alias "TT Games" (les jeux Lego), Avalanche (Just Cause), NetherRealm (Mortal Kombat), Rocksteady Studios (Batman Arkham), Portkey Games (les jeux Harry Potter) ainsi que WB Games Boston, Montréal, New York et San Francisco. En clair Netflix s'empare d'un nombre de licences totalement dingue allant de The Big Bang Theory à Game Of Thrones en passant par Mad Max et Matrix. En théorie.
En pratique, les choses ne sont pas encore faites. Les avocats et les financiers se sont mis d'accord en suivant le rituel traditionnel (steak, whisky, coke, putes et serrage de louches) mais il va falloir maintenant montrer patte blanche aux différents gouvernements pour qu'ils ne bloquent pas le tout. Le premier obstacle est Donald Trump. David Ellison, propriétaire de Paramount Skydance, comptait aussi racheter Warner Bros et discutait avec la Maison Blanche du rachat ce mercredi. Papa Ellison, le patron d'Oracle, est un gros supporteur de Trump et n'aurait aucun mal à convaincre ce dernier d'utiliser le Department of Justice et la FTC pour bloquer le rachat par Netflix.
Et Paramount sera soutenu par le reste d'Hollywood qui voit le rachat de Warner Bros par Netflix comme la mort des salles de cinéma. Netflix ne sort pas ses films en salle. Quand ils le font, c'est juste pour quelques jours pour des êvènements promo et pour respecter les règles des Oscars (un film doit sortir en salle pour être oscarisé). Universal, Paramount, Disney, Sony et Apple n'ont pas un service de streaming aussi puissant que Netflix donc si les salles de cinéma sont désertées, c'est leur gagne-pain qui est attaqué. Netflix a promis qu'ils continueraient de sortir les films Warner en salle tout en précisant qu'ils arriveront plus vite qu'auparavant en streaming.
L'Europe pourrait aussi mettre la zone. Netflix représente déjà plus 50% de parts de marché en Europe pour le streaming (y compris en France) dans un marché dominé à 85% par les services américains. Avec la catalogue Warner, Netflix devient intouchable.
On est surtout curieux de savoir ce que Netflix va faire de l'activité jeux vidéo si le rachat se conclut. Netflix a massivement revu ses ambitions jeux vidéo à la baisse et le nouvelle direction consiste à sortir des party games qui se jouent directement sur sa TV en utilisant son téléphone comme manette à la Jackbox.
