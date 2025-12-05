ACTU
Electronic Arabs
par CBL, email @CBL_Factor
Suite au rachat d'Electronic Arts par le PIF (le fond d'investissement de l'Arabie Saoudite), Silver Lake et Affinity Partners (le fond d'investissement de Jared Kushner, gendre de Donald Trump), il n'était pas clair de qui possédait quoi. On a désormais la réponse : le PIF possèdera 93,4% d'EA laissant 5,5% à Silver Lake et 1,1% à Affinity Partners tout en sachat que le PIF est aussi un investisseur majeur de Silver Lake et d'Affinity Partners... En clair, EA appartiendra aux Saoudiens quand le rachat sera finalisé.
On savait juste que le tout puait la grosse magouille mais les choses viennent de se compliquer. L'Arabie Saoudite se sert du PIF pour pour acheter à tout va des companies étrangères et/ou de l'influence. Ils ont fait main basse sur le golf et le tennis, un club de foot anglais et quelques studios de JVs dont SNK et Scopely (qui opère tous les jeux mobile populaires en réalité augmentée type Pokémon Go). Mais ils ont aussi des projets pharaoniques comme The Line qui vont droit dans le mur et le PIF est en train de freiner un peu les dépenses.
