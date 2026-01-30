ACTU
Tokyo Xtreme Racer sort bientôt sur PlayStation 5
par Buck Rogers, email
Après la sortie d’accès anticipé de Tokyo Xtreme Racer le 25 septembre 2025 sur Steam, et avoir continué de recevoir des avis très positifs sur la plateforme, le studio de développement japonais Genki vise désormais un autre support : la PlayStation 5. C’est via une bande-annonce que l’on a à nouveau l’information, et qui rappelle même la date de sortie forcément, le 26 février prochain comme nous vous l'avions annoncé lors du State of Play Japan du 12/11/25.
S’il vous intéresse, il vous coûtera 49,99 balles, avec sûrement les deux DLC sortis sur Steam qui étaient… gratuits ? Pardon ? Dans une industrie vidéoludique où l'on vous fait même banquer pour un viseur laser, ça devient rare que l’on vous offre des trucs. Quant à la version Xbox Series, pas de nouvelles, mais on a l’impression que même Microsoft se fout complètement de sa console.
S’il vous intéresse, il vous coûtera 49,99 balles, avec sûrement les deux DLC sortis sur Steam qui étaient… gratuits ? Pardon ? Dans une industrie vidéoludique où l'on vous fait même banquer pour un viseur laser, ça devient rare que l’on vous offre des trucs. Quant à la version Xbox Series, pas de nouvelles, mais on a l’impression que même Microsoft se fout complètement de sa console.