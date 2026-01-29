ACTU
Qui achète encore des Xbox ?
par CBL, email @CBL_Factor
Microsoft a publié les résultats de son second trimestre pour l'année fiscale 2026 et c'est généralement le plus important pour l'activité vu qu'il s'agit de la périodes des fêtes (1er octobre - 31 décembre 2025). Et comment dire ? Ce n'est pas brillant pour la Xbox. Au niveau matos, il est question d'une baisse des revenus de 32% par rapport au Q2 2025 qui affichait déjà une baisse de 29% par rapport au Q2 2024... Mais en plus Microsoft a lancé une nouvelle console durant le Q2 2026 à savoir la ROG Xbox Ally !
Niveaux jeux, il est question d'un chiffre d'affaire de 623 millions de dollars en baisse de 9% par au Q2 2025 qui fait suire à une baisse de 7% par rapport au Q2 2024. Pourtant Xbox a sorti Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 et Call Of Duty Black Ops 7 mais il semble que ce dernier se soit moins bien vendu que prévu probablement à cause de la concurrence (Battlefield 6 et Arc Raiders). Enfin la division Content And Services a perdu 5% par rapport à l'an passé. Il faut croire qu'augmenter les prix du Game Pass n'était pas une riche idée.
