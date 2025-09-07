ACTU
Tokyo Xtreme Racer sort bientôt d’accès anticipé
par Buck Rogers, email
Genki, studio de développement japonais fondé en 1990, qui a réalisé plus de jeux que j’ai n’ai de cheveux sur la tête, n’avait plus sorti d’opus depuis plus de dix ans. Leur série la plus emblématique est peut-être les Tokyo Xtreme Racer, dont on ne compte pas moins de six épisodes avec les spin-off. Enfin plutôt sept, car depuis janvier 2025 la licence est revenue sur Steam en accès anticipé dans un reboot complet de la série.
Le jeu de course semi-arcarde et nerveux vous offre d’arpenter dans une ambiance nocturne le réseau d’autoroute et périphérique du Shuto Expressway, et propose des duels dans la tradition de la scène hashiriya. Comme il est de coutume, avec l’argent remporté vous pourrez acheter de nouveaux véhicules et les customiser. Tokyo Xtreme Racer a vraiment de très bons retours des fans du genre.
Étant persuadé que les pandas susceptibles d’être intéressés ont en réalité déjà acquis le titre, je conclurais simplement par l’information suivante : le jeu sort d’accès anticipé le 25 septembre 2025. Il est à 30 euros pour le moment, mais d’après le communiqué de presse le prix va monter vraisemblablement autour des 50 euros.
Le jeu de course semi-arcarde et nerveux vous offre d’arpenter dans une ambiance nocturne le réseau d’autoroute et périphérique du Shuto Expressway, et propose des duels dans la tradition de la scène hashiriya. Comme il est de coutume, avec l’argent remporté vous pourrez acheter de nouveaux véhicules et les customiser. Tokyo Xtreme Racer a vraiment de très bons retours des fans du genre.
Étant persuadé que les pandas susceptibles d’être intéressés ont en réalité déjà acquis le titre, je conclurais simplement par l’information suivante : le jeu sort d’accès anticipé le 25 septembre 2025. Il est à 30 euros pour le moment, mais d’après le communiqué de presse le prix va monter vraisemblablement autour des 50 euros.