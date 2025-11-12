ARTICLE
State of Play Japan du 12/11/25, le gros résumé
Rapidement annoncé, ce State of Play Japan a bien été ce qu'il devait être : un rendez-vous avec uniquement des jeux japonnais. Un petit rendez-vous sans grandes annonces marquantes, mais avec un Yuki Kaji dont j'aime beaucoup trop ses fringues. C'est parti pour le gros résumé, et ensuite, je file chez Uniqlo.
Dragon Quest VII ReimaginedPrésenté lors du Nintendo Direct du 12 septembre, Dragon Quest VII Reimagined est cette fois-ci revenue avec un peu plus de vidéo de gameplay même si, honnêtement, Square Enix semble vouloir faire monter un peu la sauce avec très peu de phase de jeu. Néanmois, ça a l'air toujours aussi cool dans l'idée, celle de revoir un peu ce monument du J-RPG sorti en 2000 sur PlayStation, mais terriblement long pour notre époque où il sort décidément bien trop de jeux. Reste que ce DraQue VII nouvelle sauce est toujours prévu pour le 5 février 2026 sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC.
Inkonbini: One Store. Many StoriesChangement d’ambiance pour partir dans le cosy game, ou plutôt la simulation narrative bien lente pour Inkonbini: One Store. Many Stories, qui dit tout dans son titre : on gère un konbini (qui veut dire commerce de proximité en japonais), dans lequel il faudra ranger nos petits produits et discuter avec des clients. On verra ce que ça donne dès avril 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
Coffee Talk TokyoIci, pas question de gérer un magasin, mais plutôt un café bar en plein coeur de Tokyo. Pour ce Coffee Talk Tokyo, on a droit à une nouvel épisode du simulateur de barista, avec toujours le même principe de conversation plus ou moins intimes (dans le sens où ce sont de vraies conversations de vie) avec les clients. Ça sort dès le 5 mars 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
BrokenLore: UnfollowLes petits jeux mignons, ça va bien 5 minutes, alors passons de suite à BrokenLore: Unfollow, un survival horror du studio japonais Serafini Productions qui penchant dans le surréalisme, en incarnant une victime de harcelement, et faisant un gros focus sur la santé mental liée aux réseaux sociaux (n'oubliez pas de nous sur Bluesky, ouais !). Cette petite tranche d'horreur débarque le 16 janvier 2026 sur PS5 et PC.
BrokenLore: AscendOn reste dans le même studio, mais cette fois-ci avec un prochain jeu nommé BrokenLore: Ascend. Ouais, ça a l'air de bosser dur chez Serafini Productions. Cette fois-ci, il est question de grimper tout en haut de la tour de Tokyo, faisant probablement super plaisir aux personnes qui ont le vertige. On y suivra Ren and Yui, deux jeunes qui ont évidemment quelques petits soucis aussi. On garde ça à l'oeil, puisque ça débarque cet été 2026 sur PS5 et PC.
Fatal Frame II: Crimson Butterfly RemakeLui aussi a été annoncé dans le même Nintendo Direct que DraQue VII, donc je ne vais pas m'éterniser. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake annonce son retour sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC pour le 12 mars 2026.
Dynasty Warriors OriginsOn reste chez Koei Tecmo Games, mais avec Omega Force qui présente le DLC Visions of Four Heroes de l'excellent mosu Dynasty Warriors Origins, sorti en janvier de cette année. Pour ce DLC, il faudra patienter encore un peu, le 22 janvier 2026 exactement.
Gran Turismo 7Encore un autre DLC, cette fois-ci pour l'immense Gran Turismo 7. Cette fois-ci, Kazunori Yamauchi revient nous détailler un peu plus le contenu du Power Pack, qui sera disponible avec le DLC SPEC III prévu à la fin de l'année 2026 sur PS5.
MotionRecPas de DLC, mais un nouveau jeu (même si déjà disponible sur PC depuis fin octobre), avec MotionRec, qui est un petit jeu très "noir et blanc pixel art" avec une grosse touche de puzzle dans tous les sens. Il arrive cet été 2026 sur PS5.
Wandering SwordLà aussi, rien de nouveau sous le soleil de la Chine, avec un gros RPG qui sent bon l'influence d'Octopath Traveler, et qui est sorti en septembre 2023 sur PC. Et bien Wandering Sword arrive dans une Complete Edition sur PS5, avec tous les DLC, le 28 mai 2026.
No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium FilesDécidémment, encore un jeu qui a été annoncé lors d'un Nintendo Direct, cette fois-ci celui du 27 mars 2025, et il s'agit de No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files, qui fait partie de la série des AI The Somnium Files, développée par Spike Chunsoft depuis 2019. Il s'agit du 3ème épisode et on repart pour une bonne dose d'enquête et d'escape game. Il est attendu pour le 26 février 2026 sur PS5 et Xbox Series, puis le 25 juillet sur Switch et PC.
Tokyo Xtreme RacerParce qu'on fait quand même bien notre boulot, Tokyo Xtreme Racer a déjà roulé dans les colonnes de Factornews, donc je vous laisse (re)lire l'actu qui va bien. Ce jeu de course sur le périphérique de Tokyo avec des bagnoles tuning et une grosse vibe Need For Speed Underground arrivera le 26 février 2026 sur PS5, et il est déjà dispo sur Steam.
Once Upon A KatamariJe passe rapidement sur cela, mais Bandai Namco dévoile deux nouveaux DLC pour Once Upon A Katamari, et ils arrivent courant novembre 2025 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC.
Pac-Man World 2: Re-PacMême chose du coté de Pac-Man World 2: Re-Pac, qui accueille dès maintenant tout un univers lié à Sonic. C'est disponible sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.
Digimon Story: Time StrangerDécidemment, Bandai Namco n'a rien d'autres que des DLC à présenter ? Ici, on revient sur l'excellent Digimon Story: Time Stranger (jouez à ce jeu plutôt qu'à Légendes Pokémon : Z-A), qui arrivera cet hiver sur PS5, Xbox Series et PC.
Super Robot Wars YRapidement aussi, Super Robot Wars Y aura un DLC le 21 novembre sur Switch, PS5 et PC, qui comporte des collaborations pour Galactic Whirlwind Bryger, The Big O et Futo Pi: Portrait of Kamen Rider Skull. Si ces noms vous parlent, c'est que vous êtes vieux.
Monster Hunter WildsLa fête aux DLC dans ce State of Play... Capcom vient parler de Monster Hunter Wilds et de sa 4ème mise à jour gratuite, qui arrivera le 16 décembre sur PS5, Xbox Series et PC.
Sonic Racing: CrossWorldsSi jamais Mario Kart World ne vous branche pas, il y a Sonic Racing: CrossWorlds sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC qui est plutôt bien. Et dès le 20 novembre, de nouveaux personnages et circuits feront grossir le contenu avec le SpongeBob SquarePants Pack.
Never Grave: The Witch and The CurseEnfin un peu de nouveauté, avec Never Grave: The Witch and The Curse de chez Poketpair Publishing qui, cette fois-ci, s'aventure du côté du Metroidvania et du Roguelite. Franchement, ça n'a pas l'air si mal et le fait qu'il sort le 5 mars 2026 sur PC n'est pas une mauvaise idée. Au moins, il aura évité Silksong... Ah au fait, c'est jouable à 4.
BlazBlue Entropy Effect XEncore un projet chez Arc System Works, avec aux manettes, Astrolabe Games et 91Act. C'est très clairement un nouveau jeu, mais dans la licence BlazBlue, et il s'agit ici d'un jeu d'action roguelike. Il sortira le 12 février 2026 sur Switch, PS5, Xbox Series et PC. L'idée étant ici de s'appuyer sur cette excellente licence pour partir un peu ailleurs avec BlazBlue Entropy Effect X, sans pour autant devoir créer tout un univers, et en se concentrant sur la technique 2D et le contenu. On verra ce que cela va donner, mais c'est prometteur pour le moment.
Damon and BabyOn a déjà parlé lors du Arc System Works Showcase 2025, mais cela permet de voir que Demon and Baby avance bien. Le développement est toujours en cours, c'est toujours un Action RPG et ça a l'air toujours aussi cool. Il arrive sur PS4 et PS5 en 2026.
Kyouran MakaismLes connaisseurs de Disgaea auront probablement reconnu le style avec Kyouran Makaism, qui est donc une sorte de spin-off en mode Action RPG. La vidéo de présentation était trop courte pour se rendre compte de ce que cela peut donner. Dans tous les cas, ça débarque le 29 janvier 2026 sur PS5.
Fate TriggerOuais ! Je l’ai essayé à la Gamescom 2025, c’était pas si nul, mais j'en ai pas parlé (ou peut-être en podcast). Bref, Fate Trigger dont j'aime beaucoup le design des artworks va proposer de nouveaux personnages. C'est pour le 1er trimestre 2026.
Octopath Traveler 0J'ai presque envie de dire que Octopath Traveler 0 est toujours aussi beau, en tout cas, aussi beau que les autres épisodes. Maintenant, est-ce qu'il sera mieux rythmé et mieux écrit ? On verra ça le 4 décembre prochain sur Switch, Switch 2, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. En attendant, une démo arrive aujourd'hui.
Marvel Tokon: Fighting SoulsLa bagarre, mais sauce Marvel et Arc System Works, ça donne Marvel Tokon: Fighting Souls c'est juste totalement excellement. Si jamais cela vous branche, une seconde beta sur PS5 et PC arrivera le 5 décembre (toute la semaine apparement), histoire de sa taper, mais avec les présences de Spider-Man et du Ghost Rider. Sinon, la sortie est toujours prévu courant 2026 sur PS5 et PC.
Elden Ring NightreignAh bah apparement, Bandai avait effectivement uniquement que des DLC a proposer... Mais quand il s'agit de The Forsaken Hollows pour Elden Ring Nightreign, c'est déjà un peu plus intéressant. Il sort le 4 décembre 2025, et mettra en scène de nouveaux combattants et évidemment, de nouveaux boss et créatures à dézinguer.
La petite annonce de Hideaki NishinoLe mot de la fin sera donc pour Hideaki Nishino, l'actuel CEO de Sony Interactive Entertainment. Il est revenu sur le matériel de la PS5, comme la DualSense, l'application PlayStation pour ensuite... annoncer un écran PC, qui sera vendu au Japon et aux USA. Un bon vieux moniteur de 27" qui sera vendu à prix d'or, alors qu'il existe d'autres écrans bien plus abordables. On verra. En attendant, je vous colle les specs techniques :
- A Quad High Definition (QHD) IPS display up to 2560 x 1440 resolution.
- High Dynamic Range support with Auto HDR Tone Mapping that automatically adjusts HDR settings during setup on PS5 and PS5 Pro consoles.
- VRR support and refresh rates of up to 120 Hz for smooth and seamless gameplay on PS5 and PS5 Pro consoles, and 240 Hz on compatible PC and Mac devices.
- A built-in Charging Hook for a DualSense or DualSense Edge wireless controller (sold separately).
Aussi, le Japon aura droit à sa PS5 Digital Edition spéciale Japon, 5 ans après sa sortie, un peu comme Nintendo l'a fait pour la Switch 2. L'idée étant de servir son public nationnal avant les méchants occidentaux qui profitent d'un yens trop bas. Cette console sera donc exclusivement en japonais, avec un accès uniquement au PS Store Jap et sera vendue pour 55.000 yens (environ 307 euros) et sera proposé dès le 21 novembre. Au passage, le modèle PS5 Slim "internationnal" est proposé à 72.980 yens (soit environ 408 euros)
Bon, soyons honnête. Ce n'était pas le State of Play de l'année, mais plutôt un rendez-vous bien trop long pour ce qu'il avait à proposer. Il y a tout de même de bonnes annonces, et beaucoup de DLC ici et là, mais non, pas de remake de Bloodborne, comme annoncé partout sur les Internnets. Comme quoi, un site sans rumeur, c'est bien aussi.