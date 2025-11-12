State of Play Japan du 12/11/25, le gros résumé

Rapidement annoncé, ce State of Play Japan a bien été ce qu'il devait être : un rendez-vous avec uniquement des jeux japonnais. Un petit rendez-vous sans grandes annonces marquantes, mais avec un Yuki Kaji dont j'aime beaucoup trop ses fringues. C'est parti pour le gros résumé, et ensuite, je file chez Uniqlo.

Dragon Quest VII Reimagined

Inkonbini: One Store. Many Stories

Coffee Talk Tokyo

BrokenLore: Unfollow

BrokenLore: Ascend

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

Dynasty Warriors Origins

Gran Turismo 7

MotionRec

Wandering Sword

No Sleep For Kaname Date - From AI: The Somnium Files

Tokyo Xtreme Racer

Once Upon A Katamari

Pac-Man World 2: Re-Pac

Digimon Story: Time Stranger

Super Robot Wars Y

Monster Hunter Wilds

Sonic Racing: CrossWorlds

Never Grave: The Witch and The Curse

BlazBlue Entropy Effect X

Damon and Baby

Kyouran Makaism

Fate Trigger

Octopath Traveler 0

Marvel Tokon: Fighting Souls

Elden Ring Nightreign

La petite annonce de Hideaki Nishino

A Quad High Definition (QHD) IPS display up to 2560 x 1440 resolution.

High Dynamic Range support with Auto HDR Tone Mapping that automatically adjusts HDR settings during setup on PS5 and PS5 Pro consoles.

VRR support and refresh rates of up to 120 Hz for smooth and seamless gameplay on PS5 and PS5 Pro consoles, and 240 Hz on compatible PC and Mac devices.

A built-in Charging Hook for a DualSense or DualSense Edge wireless controller (sold separately).