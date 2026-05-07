ACTU
Steam Machine : Valve s’est-il fait trahir par son connaissement maritime ?
par Buck Rogers, email
Après des mois de silence, Valve semble enfin prêt à sortir "l’artillerie lourde". Et cette fois, ce ne sont plus seulement des rumeurs de forums ou des lignes de code planquées dans SteamOS, mais les registres d’importation étatsuniens qui montrent que le constructeur a fait entrer près de 50 tonnes de "game consoles" sur le territoire des États-Unis d'Amérique en l’espace de deux jours. Une activité logistique suffisamment inhabituelle pour relancer de plus belle les spéculations autour de la Steam Machine.
L’information provient initialement d’une enquête de The Verge, partagée également par d’autres médias spécialisés comme PC Gamer ou VideoCardz qui ont épluché plusieurs manifestes de transport maritime liés à Valve. Entre le 30 avril et le 1er mai, l’entreprise aurait ainsi réceptionné au moins sept conteneurs complets en provenance de la Chine, chacun contenant plusieurs dizaines de colis. Officiellement, impossible de savoir ce qui se cache à l’intérieur, car la société utilise déjà la catégorie "game consoles" pour ses Steam Deck. Toutefois, plusieurs détails intriguent.
D’abord, le poids moyen des cargaisons diffère nettement des précédents arrivages de Steam Deck. Ensuite, cette hausse soudaine des importations intervient quelques jours seulement après le lancement du nouveau Steam Controller, dont les stocks ont été rapidement épuisés. Enfin, Valve avait déjà confirmé vouloir commercialiser sa Steam Machine et son casque Steam Frame courant 2026, malgré les tensions persistantes sur les composants mémoire.
Est-ce que Valve serait en train de préparer discrètement le terrain pour une annonce imminente, voire un lancement rapproché, ou serait-il déjà en train de constituer des stocks ? Reste évidemment une inconnue majeure, à savoir l’ampleur réelle de cette première vague de production. Les estimations évoquent entre 10 000 et 20 000 machines, ce qui est de fait vraiment très peu pour un lancement mondial, surtout après le chaos (TTC) provoqué par la sortie du Steam Controller.
Dix ans après l’échec des premières Steam Machines, on rappelle que le contexte n’a plus rien à voir, parce que le Steam Deck a imposé SteamOS comme une alternative crédible à Windows dans le jeu vidéo PC, tandis que Microsoft prépare lui aussi son produit hybride entre console et PC. Il reste maintenant à voir si l’entreprise saura transformer l’essai.
L’information provient initialement d’une enquête de The Verge, partagée également par d’autres médias spécialisés comme PC Gamer ou VideoCardz qui ont épluché plusieurs manifestes de transport maritime liés à Valve. Entre le 30 avril et le 1er mai, l’entreprise aurait ainsi réceptionné au moins sept conteneurs complets en provenance de la Chine, chacun contenant plusieurs dizaines de colis. Officiellement, impossible de savoir ce qui se cache à l’intérieur, car la société utilise déjà la catégorie "game consoles" pour ses Steam Deck. Toutefois, plusieurs détails intriguent.
D’abord, le poids moyen des cargaisons diffère nettement des précédents arrivages de Steam Deck. Ensuite, cette hausse soudaine des importations intervient quelques jours seulement après le lancement du nouveau Steam Controller, dont les stocks ont été rapidement épuisés. Enfin, Valve avait déjà confirmé vouloir commercialiser sa Steam Machine et son casque Steam Frame courant 2026, malgré les tensions persistantes sur les composants mémoire.
Est-ce que Valve serait en train de préparer discrètement le terrain pour une annonce imminente, voire un lancement rapproché, ou serait-il déjà en train de constituer des stocks ? Reste évidemment une inconnue majeure, à savoir l’ampleur réelle de cette première vague de production. Les estimations évoquent entre 10 000 et 20 000 machines, ce qui est de fait vraiment très peu pour un lancement mondial, surtout après le chaos (TTC) provoqué par la sortie du Steam Controller.
Dix ans après l’échec des premières Steam Machines, on rappelle que le contexte n’a plus rien à voir, parce que le Steam Deck a imposé SteamOS comme une alternative crédible à Windows dans le jeu vidéo PC, tandis que Microsoft prépare lui aussi son produit hybride entre console et PC. Il reste maintenant à voir si l’entreprise saura transformer l’essai.