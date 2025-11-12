ACTU
Valve relance la Steam Machine. Au singulier.
par CBL, email @CBL_Factor
L'idée des Steam Machines était un PC dédié au jeu dans le salon avec un OS fait par un Steam et une interface pensée pour le pad. L'idée était bonne mais à l'époque l'OS n'était pas au point et les Steam Machines sont rapidement devenus juste des PCs sous Windows avec un logo Steam collé dessus. Et surtout elles n'étaient pas faites par Valve mais par des tiers comme Zotac ou Alienware. 10 ans plus tard, Valve présente LA Steam Machine cette fois faite par Valve et avec un OS taillé pour la route.
La bécane se présente sous la forme d'un cube compact (on parle déjà de GabeCube) dont les côtés mesurent environ 16 cm. Dedans on trouve un CPU AMD Zen 4 hexacore tapant le 4,8 Ghz en pointe et un GPU dédié AMD RDNA3 comportant 28 compute units pouvant tourner à 2,45 GHz. Le CPU est épaulé par 16 Go de DDR5 et le GPU dispose de 8 Go de GDDR6 dédié. Le tout semble un poil léger. Comme pour le Steam Deck, les puces sont co-développées par AMD et Valve.
Le GPU s'apparente au Radeon RX 7600M, une puce mobile milieu de gamme qui va sur ses 3 ans et qui tape les 17 TFLOPS soit un chouia plus qu'une PS5 Pro. Le Radeon RX 7600M est limité à 90W tandis que Valve annonce un TDP de 110W pour le GPU de la Steam Machine et Valve promet du 4K@60FPS mais avec FSR et sans préciser quel jeu. Le tout devrait consommer moins de 200W en crête.
Il y aura deux modèles : 512 Go et 2 To, tous deux via un SSD NVMe. Il y aura aussi un port microSD, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-A 2.0 et un port USB-C 3.2 Gen 2. Il n'est pas question de port USB4 donc vous ne pourrez pas connecter de GPU externe. Niveau réseau, il y a un port Ethernet Gigabit, du WiFi 6E et du Bluetooth 5.3. La Steam Machine comporte aussi un module radio qui permet de communiquer directement avec le nouveau Steam Controller. Jusqu'à quatre Steam Controllers sont supportés par machine. Le Steam Controller ne semble par contre pas inclus ce qui semble étrange mais vous pouvez utiliser n'importe quelle manette.
La Steam Machine comporte une sortie DisplayPort 1.4 et une sortie HDMI 2.0 et le tout supporte le HDR et FreeSync. Il y a une petite barre lumineuse qui est customisable et qui permet par exemple de savoir quand le système se met à jour ou télécharge un jeu. La façade est customisable et semble tenir avec des aimants. Forcément c'est SteamOS qui tourne et il y aura aussi un programme Steam Machine Verified pour savoir quels jeux sont optimisés pour l'expérience. Bien évidemment, le tout s'intègre au reste de l'écosystème donc vous pourrez streamer vos jeux vers votre Steam Deck ou votre Steam Frame.
Comme le Steam Deck et le Steam Frame, la Steam Machine n'est pas verrouillée. C'est un PC. Vous pouvez installer ce que vous voulez dessus. Ca peut être une console de jeu dans le salon ou une bécane de boulot. Ou un media center. Ou les trois. Il y a probablement même des masochistes qui vont installer Windows dessus.
