ACTU
Des bandes-annonces… mais pas de film
par Buck Rogers, email
Personne ne vous empêche d’en lancer un juste après votre lecture sur le site. Quoi qu'il en soit, les bandes-annonces s’enchaînent ces derniers jours dans l’actualité jeux vidéo, surtout avec la diffusion du Future Games Show 2026. Entre la date de sortie de la MARVEL MaXimum Collection, des nouvelles de Blight: Survival, le multijoueur de Directive 8020, le gameplay furtif de Samson, la sortie de Crimson Desert à venir, la prochaine extension de Dave the Diver et un nouveau DLC pour Ready or Not, il y a de quoi faire. Ouf !
Voilà pour ce tour d’horizon des bandes-annonces ! Maintenant, vous pouvez sortir le pop-corn et lancer votre propre film… ou continuer à regarder d’autres trailers sur le site, c’est à vous de voir.
MARVEL MaXimum CollectionLa MARVEL MaXimum Collection arrivera très bientôt, puisque sa sortie est désormais fixée au 27 mars. Cette collection éditée par Limited Run Games réunira plusieurs classiques inspirés de l’univers Marvel, issus pour la plupart des années 80 et 90. Avec un total, on le rappelle, de 13 jeux qui sont prévus dans cette compilation et qui arrivera sur PS5, Xbox Series, Switch et Steam.
Blight: SurvivalLe jeu d’action-horreur coopératif Blight: Survival s’est rappelé à notre bon souvenir lors du Future Games Show 2026 avec une courte vidéo de remerciement des développeurs envers la communauté pour son soutien et de confirmer que le projet continue d’avancer, même si aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée. Pour rappel, le titre est un jeu d’action-horreur en coopération se déroulant dans un univers médiéval sombre prévu sur Steam.
Directive 8020Directive 8020, le jeu d’horreur narratif interactif, continue de se montrer avec deux nouvelles vidéos qui mettent en avant différents aspects du jeu. La première nous rappelle simplement que l’expérience peut être vécue en coopération jusqu’à cinq joueurs. Quant à la seconde vidéo, elle met en avant les améliorations techniques du titre, avec un rendu visuel plus détaillé et des performances optimisées sur PC grâce aux technologies NVIDIA. Le jeu est attendu pour le 12 mai sur PS5, Xbox Series et Steam.
SamsonLe jeu d’action-aventure en monde ouvert Samson se dévoile avec une première vidéo qui met en avant ses mécaniques et son univers que l’on a déjà présenté moult fois. On y voit ainsi des séquences de combats à mains nues ou en véhicules que l'on a déjà vues. La deuxième vidéo se concentre elle sur les aspects techniques du jeu, là encore avec un rendu visuel amélioré et des performances optimisées, toujours grâce aux technologies NVIDIA. On savait que le jeu allait arrivé sur Steam le 8 avril prochain, il est désormais également prévu sur l’Epic Games Store.
Crimson DesertLe RPG open-world très attendu par certains Pandas sur le site, Crimson Desert, se dévoile avec sa bande-annonce de sortie officielle, qui montre à nouveau des environnements vastes, des combats dynamiques et des séquences scénarisées spectaculaires. On rappelle jeu sera disponible le 19 mars sur PC, PS5, Xbox Series. Cependant, sur PC, le titre intégrera le DRM Denuvo, comme cela a été révélé à seulement une semaine de la sortie. Même si Pearl Abyss a précisé que les benchmarks précédemment publiés intègraient Denuvo également et reflètaient l’expérience finale du jeu, il s’agit toutefois d’un réel manque de transparence de balancer l’info seulement à quelques jours de la sortie.
Dave the Diver- In the JungleDave The Diver se prépare à accueillir sa prochaine extension avec le DLC In the Jungle, avec quelques nouvelles zones à explorer plus exotiques, découvrir de nouvelles créatures et missions au jeu de gestion et d’aventure sous-marine. Nous aurons le droit également à des mécaniques inédites et des équipements supplémentaires, offrant d’autres stratégies pour collecter des ressources et gérer son restaurant de sushis. Dave the Diver- In the Jungle arrivera le 6 juin sur PC, les Playstation, les Xbox et les Switch.
Ready or Not: Boiling PointLe DLC Boiling Point pour Ready or Not se dévoile avec sa bande-annonce de lancement officielle, présentant de nouvelles missions intenses et des environnements inédits où comme d’habitude le travail d’équipe et la stratégie seront essentiels. Il y aura de nouvelles fonctionnalités et contenus ajoutés, incluant par exemple de nouveaux équipements, trois scénarios uniques et des défis supplémentaires pour les équipes SWAT. C’est sorti depuis hier sur PC, PS5 et Xbox Series.
Voilà pour ce tour d’horizon des bandes-annonces ! Maintenant, vous pouvez sortir le pop-corn et lancer votre propre film… ou continuer à regarder d’autres trailers sur le site, c’est à vous de voir.