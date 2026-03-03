ACTU
Crimson Desert : Digital Foundry analyse les performances du jeu
par Buck Rogers, email
On priait pour que Crimson Desert soit bien optimisé, il semblerait que l’on ait été entendu, c’est tout du moins ce que l’analyse vidéo publiée par Digital Foundry révélerait. D’ailleurs, jusqu’ici, une partie du public était même resté dubitatif devant la un tel niveau de graphismes, et qui de plus, fourmillait d’énormément de détails. En fait, nous avions bien affaire à une vitrine technologique de Pearl Abyss depuis le début.
Les analystes Alex Battaglia et John Linneman de chez Digital Foundry ont capturé une démo lors d’un évènement présentation du jeu de la part du développeur, pour leur First Look Tech Preview. Elle s’est faite sur un PC de génération précédente, c’est-à-dire un ordinateur qui avait dans le ventre un processeur Ryzen 9 7900X3D, une carte graphique Radeon RX 7900 XTX et 32 Go de RAM.
Et bien, aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ont eu le droit à un rendu en 4K natif avec anti-crénelage, un framerate constant de 60 images par seconde, le ray tracing en marche, avec de plus pratiquement tous les paramètres réglés en Ultra. Le BlackSpace Engine, qui est le dernier moteur interne de Pearl Abyss s’est avéré être particulièrement performant.
Maintenant, le mystère reste entier sur les boucles de gameplay, sur un jeu qui propose quasiment tout ce que peuvent offrir les mondes ouverts de ce type en général. Tout en rappelant, que ce sera au joueur d’aborder Crimson Desert de la manière qu’il le souhaite, si des possibilités ne l’intéressent pas, il aura juste à les ignorer quand ce sera possible.
N’hésitez pas à visionner la vidéo de 17 minutes de Digital Foundry, elle sera forcément plus complète. Crimson Desert quant à lui est toujours attendu pour le 19 mars, et la date devrait être ferme puisque le jeu est Gold.
