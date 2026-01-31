ACTU
Samson froisse de la tôle et pète des dents
par Buck Rogers, email
Après nous avoir annoncé leur prochain jeu Samson qui devrait arriver début 2026, le studio Liquid Swords présente désormais à travers un journal des développeurs, et par l’intermédiaire de Christofer Sundberg, Strati Zerbinis et Alex Williams, le combat et les véhicules dans une toute nouvelle vidéo. Ou plutôt les affrontements que cela soit à main nues, comme avec des bagnoles. C’est surtout l’occasion pour les amateurs du genre d’en savoir un peu plus sur gameplay de leur futur titre.
Pour commencer, à mon humble avis la justification du pourquoi il n’y a pas d’armes à feu dans le jeu est un peu bancale. Toutefois, quelle que soit la raison, cela reste une bonne idée. Quand on voit Sleeping Dogs, il y avait très peu de moments où le protagoniste principal était armé, mais beaucoup de combats et d’interactions environnementales, et cela fonctionnait à merveille. C’est exactement ce que l’on a l’impression de retrouver dans Samson.
Les affrontements ont l’air un peu maladroit, ce qui normal, Samson McCray n’a pas été entraîné par Chuck Norris. Ce qui lui aurait été de toute façon impossible, car il lui aurait fallu aller à la Zone 51 qui n'est autre que le camp d’entraînement privé de ce dernier. Bref, on est dans des échauffourées basiques, mais pêchues, et surtout bien rendus par des mouvements de caméras brutaux, qui accompagnent ou stoppent abruptement l’élan.
Concernant les véhicules, on garde la même logique, une conduite qui semble nerveuse, où vous devrez envoyer vos adversaires dans le décor. Le comportement des voitures fait penser à celui dans Mad Max, et l’on voit que Samson, mis à part la période puisque le jeu se déroule dans les années 90, coche quelques cases en commun avec celui-ci. Puis également avec d’autres plus classiques, un jeu comme Driver, où l’on apprend par exemple qu’une mission nous amènera à être le chauffeur lors d’un braquage.
En complément, ce n’est pas dit dans la vidéo, mais la durée de vie du titre sera aux alentours des 10 heures pour l’intrigue principale où vous devrez rembourser vos usuriers malhonnêtes, certainement la BNP Paribas, et 20 heures si l’on compte les quêtes secondaires dont nous ne savons rien pour le moment. L’approche est très classique, mais c’est ce qu’avait déjà expliqué Christofer Sundberg, que la production était sans excès pour que l’expérience dans la ville de Tyndalston soit maîtrisée. De plus, à 25 dollars le droit d’entrée, le deal semble honnête si le jeu remplit les attentes bien évidemment.
