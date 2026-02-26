ACTU
Limited Run Games annonce la MARVEL MaXimum Collection
par Buck Rogers, email
En 2026, si vous êtes nostalgiques et que vous voulez jouez à de vieilles gloires vidéoludiques, il y a les émulateurs sur PC. Néanmoins, il faut pour cela posséder un ordinateur. Logique. Concernant les Switch, il faut souscrire à l’abonnement en ligne pour avoir accès à un catalogue limité de jeux sur Nes, Supernes, Mega Drive, Nintendo 64 etc., et aussi avoir la plateforme sus-mentionnée. Ou alors, on attend une compilation de jeux rétros, comme ici avec la MARVEL MaXimum Collection.
Alors attention, il manque des jeux de l’ère Super Nintendo et Game Gear par exemple. Toutefois, la liste des jeux proposées par Limited Run Games pour la PS5, la Xbox Series, la Switch et le PC est quand même notable, avec six titres classiques issue de l’Arcade, et des consoles 8 bits et 16 bits. Nous aurons ainsi, X-Men: The Arcade Game (Arcade), Captain America and The Avengers (Arcade, Mega Drive, Nes), Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (Super Nes, Mega Drive), Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (Super Nes, Mega Drive), Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (Super Nes, Mega Drive, Game Boy, Game Gear), et Silver Surfer (Nes).
Cependant, vous vous dîtes, mais maintenant je n’ai plus mes réflexes d’antan, comment vais-je faire pour avancer sans galérer dans ces titres qui étaient très punitifs ? Ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de rembobiner ou de sauvegarder l’action. Vous aurez également accès à une fonctionnalité pour jouer avec des filtres CRT et scanline, ou bien rester sur des pixels nets et modernes. C’est cette dernière que l’on doit voir dans la bande-annonce. Vous pourrez aussi vous plonger dans des archives numériques, avoir accès à un lecteur des musiques des jeux, et d’autres bonus.
MARVEL MaXimum Collection n’a pour le moment pas de date de sortie, ni de prix, mais ça ne devrait pas trop tarder.
