Confinement : les indés s'invitent chez vous

gratuites

Ca n'aura échappé à personne, l'été est arrivé plus tôt que prévu cette année. Y'a des signes qui ne trompent pas : les rues sont désertes, les oiseaux chantent et il fait un soleil à sortir en tee-shirt. Hein, quoi ? Vous préférez rester confinés chez vous un mois ? Quelle curieuse idée... Bah qu'à cela ne tienne, les développeurs indépendants vous ont préparé un programme de choc pour tenir le coup ! De Steam à Itch, suivez le guide pour dénicher des nouvelles pépites et autres jeux gratuits qui sauront occuper les plus désoeuvrés des télétravailleurs.On commence par Steam et Geoff Keighley qui renouvellent l'expérience du Steam Games Festival , un grand nombre de démos de jeux indés issus de plusieurs collectifs et qui ont pour certains déjà été montrés au public à la PAX East 2020 : L'Indie Megabooth avec entre autres Hundred Days dont on vous avait déjà parlé ici ou le puzzler narratif qu'on attend avec impatience Filament . Du côté de Wings, on retrouve le délicieux point & click anthropomorphique Lord Winklebottom Investigates qu'on avait chroniqué par là . Le Day of the Devs initié par Double Fine balance les démos des étranges Heavenly Bodies et Chicory pour les retardataires qui n'y avaient pas joué à Noël. The Mix s'invite aussi à la fête avec une pléthore de jeux dont Scourgebringer (psst: notre interview de ses devs par ici ), SkateBIRD Cloudpunk qui sera bientôt en test chez nous, Spiritfarer Raji , Röki (déjà vu par Nicaulas à la Gamescom ) et bien d'autres.Gog lui emboite le pas avec un catalogue Stay At Home de jeux gratuits pas tous récents et dont certains sont surement déjà dans votre bibliothèque mais c'est l'occasion de refaire quelques classiques dont Beneath a Steel Sky, Lure of the Tempress, Tyrian 2000, Ultima IV ou l'inimitable Flight of the Amazon Queen.Enfin, certains développeurs sur le "store qu'on a tendance à oublier mais qu'est vachement bien" Itch.io ont lancé une initiative de jeux en promotion et si certains sont à prix réduits, quelques pépites se retrouvent mêmeen pay-what-you-want. C'est le cas de Art Sqool, Fidel Dungeon Rescue, Far Future Tourism ou l'excellentissime 0°N 0°W de Maximilian Arocena, que j'avais interviewé l'année dernière