State of Play du 03/06/26 : le gros résumé

Cette première semaine de juin 2026 s’annonce grosse en annonce : Summer Game Fest, Future Games Show, PC Gaming Show, Xbox Games Showcase et évidemment, Sony est de la partie avec un State of Play très attendu. Entre grosses rumeurs et grosses attentes, que va nous révéler Sony cette fois-ci pour sa PS5 ? C’est parti !

Marvel's Wolverine

Marvel Tokon: Fighting Souls

Rayman Legends Retold

Bancho the Chef

Kemuri: Hunt the Unseen

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

The Lost Wild - True Fear is Primal

Phantom Blade Zero

Dune: Awakening

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered

No Rest for the Wicked

Onimusha: Way of the Sword

Silent Hill: Townfall

Ace Combat 8: Wings of Theve

Stuntman: Hollywood

ILL

Control Resonant

Marathon

Until Dawn 2

God of War Laufey