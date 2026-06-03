State of Play du 03/06/26 : le gros résumé

Cette première semaine de juin 2026 s’annonce grosse en annonce : Summer Game Fest, Future Games Show, PC Gaming Show, Xbox Games Showcase et évidemment, Sony est de la partie avec un State of Play très attendu. Entre grosses rumeurs et grosses attentes, que va nous révéler Sony cette fois-ci pour sa PS5 ? C’est parti !
Marvel's Wolverine
On commence par le très attendu Marvel's Wolverine
chez Insomniac Games
. Annoncé en septembre 2021 lors d’un PlayStation Showcase, disons qu’il commence doucement à faire partie des murs et qu’il est grand temps que le petit Logan débarque sur console PlayStation pour découper des méchants. Et ça, on va le faire assez régulièrement puisque cette nouvelle présentation n’y va pas par le dos de la cuillère côté sang et têtes qui volent pendant un peu plus de 7 minutes. Honnêtement, ça fait plaisir de voir que ce jeu garde les mêmes traits que les comics et qu’il sera un peu moins “gentillet” qu’un Marvel's Spider-Man. Le rendez-vous est pris le 15 septembre 2026 sur PS5.
Marvel Tokon: Fighting Souls
Là aussi, le nombre d’annonces commence à allonger le temps, puisque l’on retrouve Marvel Tokon: Fighting Souls
pour son 4ème State of Play depuis juin 2025. Heureusement, le trio Arc System Works
, PlayStation Studios et Marvel Games fait plaisir puisqu’ils débarquent avec Doctor Doom, Magneto, Green Goblin et Carnage. Le choix des personnages fait plaisir ! C’est prévu le 6 août prochain sur PS5 et PC
.
Rayman Legends Retold
Les rumeurs étaient donc vraies : Ubisoft
a besoin de faire rentrer de la thune rapidement. Et pour faire cela sans que ça prenne des années, voir presque 20 ans (coucou Beyond Good and Evil 2), les bretons ont passé Rayman Legends
, sorti en 2013 sur Wii U, PS3, Xbox 360 et PC, à la sauce “4K HDR et tout le tralala”. Franchement, c’est vraiment joli et on connaît déjà les qualités du titre. Maintenant, est-ce que l’on sera prêt à repasser à la caisse pour un jeu qui est déjà très cool dans ses versions PS4, Xbox One et PC ? Nous verrons bien. Dans tous les cas, l’attente ne sera pas trop longue pour Rayman Legends Retold
est annoncé pour le 1er octobre 2026
. Pas de plateformes, mais on se doute d’un logique quatuor Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
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Bancho the Chef
La direction artistique fait un léger rappel et le thème nous annonce très clairement que le studio derrière Dave the Diver
nous propose une nouvelle histoire. Cette fois-ci, on a droit à une prequel du jeu de sushi avec Bancho the Chef
. Je ne vais pas faire comme si je connaissais par coeur les personnages de cette bande-annonce, puisque je n’ai pas joué à Dave the Diver. Disons qu’en tant que végétarien, j’ai un peu de mal. Mais si les jeux de cuisines vous intéressent, sachez que Bancho the Chef est prévu sur PS5, un jour où l’autre.
Kemuri: Hunt the Unseen
Et voilà une nouvelle qui fait plaisir ! Le jeu du studio Unseen
, avec à sa tête Ikumi Nakamura (qui s’est fait connaître au monde entier lors d’une présentation de Ghostwire: Tokyo) revient après son annonce lors des The Game Awards 2023. Il n’avait que Kemuri comme nom à l’époque, mais maintenant, il faudra dire Kemuri: Hunt the Unsee
n. Ça a l’air d’être un joyeux bordel, mais je signe de suite rien qu’avec la direction artistique. Bon par contre, on nous propose de wishlister le jeu, qui est prévu pour courant 2027 sur PS5
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis
On repasse dans du classique avec Tomb Raider: Legacy of Atlantis
qui débarque avec une grosse bande-annonce qui fait “boom, boom, booooooom, pouuuuuuume”
comme dans n’importe quelle bande-annonce d’un film américain (oui, je commence à saturer sévère sur ce point). Néanmoins, balançons Lara Croft avec la neige de la montagne, puisque l’on retrouve Crystal Dynamics
et Flying Wild Hog
au développement et l’argent infini (ou pas) d’Amazon Game Studios
à l’édition. Et si les scènes vous rappellent des souvenirs, c’est qu’il s’agit d’un remake / refonte du tout premier épisode de 1996. Mais l’aventure ne commencera que le 12 février 2027 sur PS5, Xbox Series et Steam
. Oui, c’est dans 8 mois et quelques.
The Lost Wild - True Fear is Primal
Oh ! Une nouvelle licence ? Oui, mais annoncée depuis 2022. The Lost Wild - True Fear is Primal
propose une chose que j’aime beaucoup et qui manque cruellement dans nos jeux vidéo sous testostérones : la peur de mourir parce qu’on est des humains tout faibles. C’est ce que tentent de proposer Annapurna Interactive
et Great Ape Games
, dans un titre où il sera question de fuire, de se cacher, de se défendre si on peut, contre des vilains dinosaures, tout cela dans notre monde. Même si soyons honnête trois secondes : nous n’aurions aucune chance face à des dinos. Dans tous les cas, ça a l’air cool et c’est prévu au moins sur PS5 en 2027
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Phantom Blade Zero
Deux ans après son annonce, Phantom Blade Zero
revient avec ses gros graphismes et son ambiance très Wuxia, ce qui est assez logique puisque l’on a S-Game
derrière les manettes du développement. On l’avait testé rapidement lors d’un rendez-vous chez Nvidia pendant la Gamescom 2025
et Billou95 avait clairement annoncé qu’il en faudra un peu plus pour se faire un véritable avis. Le rendez-vous est fixé à cet été pour une nouvelle vidéo et la phase de préco. Tout ça sans aucune date.
Dune: Awakening
À croire que le lobbying de Caf dans le podcast Torréfaction
concernant Dune: Awakening
a fait de l’effet ! Une petite année après son lancement sur PC, le MMO de Funcom
fera donc son arrivée sur PS5 et Xbox Series dès le 22 septembre
.
Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
Youpi ! Le merveilleux Dynasty Warriors 3 sorti en 2001 sur PS2, revient dans une version avec 25 ans de technologie supplémentaire. En gros : c’est beau comme il faut, ça bouge méga bien, ça a l’air toujours aussi maboule sur le contenu et je vous conseille fortement de mettre quelques euros de côté pour sauter sur Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered
sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC le 1er octobre 2026
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No Rest for the Wicked
Je passe rapidement sur No Rest for the Wicked
, que les PCistes ont déjà retourné dans tous les sens via l’early access PC depuis avril 2024. La bonne nouvelle est que Moon Studios
nous prévient que la version 1.0 arrivera sur PS5 et PC courant octobre 2026
. Mais vous n’aurez pas le temps d’y jouer, puisque vous allez suivre mon conseil et sauter sur Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered.
Onimusha: Way of the Sword
Mon chouchou de chez Capcom
est de retour ! C’est la 5ème bande-annonce et je ne m’en lasse toujours pas. Je vous renvoi à ma preview de la Gamescom 2025
qui m’avait convaincu assez facilement tellement tout était parfait. L’attente est longue, mais on voit le bout du tunnel puisque Onimusha: Way of the Sword
arrivera sur PS5, Xbox Series et PC le 25 septembre 202
6 ! Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la démo de la Gamescom est disponible dès maintenant.
Silent Hill: Townfall
Annoncé en octobre 2022, Silent Hill: Townfall
a su prendre son temps et surtout, laissant le temps à Silent Hill 2 Remake et Silent Hill f de sortir tranquillement. Pour ce nouvel épisode, on retrouve Konami évidemment, mais aussi et surtout Annapurna Interactive et Screen Burn Interactive (anciennement No Code
, à qui on doit Stories Untold et Observation). Très clairement, l’ambiance fait très Silent Hill, avec ce gros brouillard, une musique bizarre en fond et des appareils qui captent mal. C’est prévu sur PS5 et PC le 24 septembre 2026
.
Ace Combat 8: Wings of Theve
Enfilez vos casques. Mettez votre petite veste en cuire. Et grimpez dans vos avions parce que c’est la guerre dans le ciel avec le très attendu Ace Combat 8: Wings of Theve
! Ce qui est fascinant avec cette licence de Bandai Namco Studios
, c’est qu’il y a un lore assez cool et des histoires totalement “manga japonais” avec tous les clichés qui vont bien. C’est day ichi comme on dit, au moins sur PS5 le 2 octobre 2026
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Stuntman: Hollywood
Vous êtes né dans les années 80 / 90 et vous avez beaucoup trop regardé de série de bagnoles à la TV ? Bienvenue dans mon monde ! La bande annonce de Stuntman: Hollywood
tire assez grossièrement sur la corde de la nostalgie avec les caisses de Miami Vice, K2000, Fast & Furious, Death Race, Back to the Futur et j’en passe, mais ça fonctionne à fond sur moi et ça fait plaisir de revoir cette vieille licence Stuntman revenir sur le devant de la scène. Ce nouvel épisode n’a pas contre malheureusement pas de date
, donc faut patienter.
ILL
On arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. En attendant, parlons un peu de ILL
, ou plutôt, n’en parlons pas. Je vous conseille d’aller lire l’actu de Buck Rogers puisqu’il a fait le tour de la question
. Dans tous les cas, si vous aimez le gore et la violence, vous allez être servi. Sinon, ne regardez tout simplement pas la vidéo qui suit. C’est prévu sur PS5 et PC courant 2027
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Control Resonant
Oh ! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Control Resonant
. Ah non, puisque la dernière fois qu’on l’a vu, c’était en février lors d’un autre State of Play. Mais là au moins, Remedy nous propose une bande-annonce centrée sur l’histoire, donc c’est cool tout de même. C’est toujours à destination des PS5, Xbox Series et PC
, mais surtout, nous avons une date : 24 septembre 2026.
Oui, la même période que Marvel's Wolverine, Onimusha: Way of the Sword et Silent Hill: Townfall. Super timing.
Marathon
J’ai déjà couru un marathon et je peux vous dire qu’il ne faut rien lâcher. Et bien c’est ce que fait Bungie
avec Marathon
qui annonce une saison 2. Que s’est-il passé dans la première ? J’en sais rien. Mais si ça vous branche et que vous faites partie du peu de personnes qui y jouent encore, sachez que cette saison 2 débarque le 2 juin sur PS5 et PC
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Until Dawn 2
Firesprite
fait partie des rares PlayStation Studios a ne pas avoir fermé ses portes. Et pour cause, le studio était au boulot sur Until Dawn 2
, qui sort du bois pour aller faire un tour sur une île déserte. Enfin, pas vraiment déserte, mais au moins abandonnée. On retrouve le même délire que pour le premier épisode, à savoir des jeunes adultes un peu idiots qui se feront massacrer les uns après les autres, entre deux moments de sexe. Ce sera très bien pour un dimanche après-midi sur PS5 courant 2027
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God of War Laufey
Et enfin, le clou du spectacle ! Les leaks ici et là et disaient aussi vrais : Santa Monica Studio
n’était pas du tout sur une nouvelle licence, mais bien sur un nouvel épisode de God of War centré sur la femme de Kratos, et donc, nous voici avec God of War Laufey
. Et là, accrochez-vous puisque Sony nous propose une vidéo de 24 minutes ! C’est assez long pour se rendre compte que Deborah Ann Woll
est définitivement une magnifique femme et qu’elle incarne à merveille Laufey. Mais c’est aussi assez long pour se rendre compte que ce début est très lent, avec une Laufey qui pense tout haut, et beaucoup de cinématique pour introduire tel et tel personnage. Les combats restent au centre du jeu, même si j’ai un peu de mal avec ce petit bloc de tofu, Phranque, doublé par Jack Quaid
. Est-ce qu'on a une date de sortie sur PS5 ? Non.