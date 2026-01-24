ACTU
ILL tape dans le million de listes de souhaits sur Steam
par Buck Rogers, email
Entre nous, je me suis servi de cette information pour parler du jeu. Le taux de conversion des listes de souhaits se situe en général entre 2 et 20 %, c’est-à-dire que ça ne veut justement pas dire grand-chose. Mise à part, bien sûr, sur le fait qu’ILL suscite l’intérêt d’un nombre conséquent de joueurs, ici un million sur Steam. Cependant, j’avais promis à un Panda de parler du titre dès qu’il y aurait du neuf, et là c’est le cas quelque part.
On avait abordé en premier lieu le jeu de Team Clout inc. lors de la Future Games Show: Summer Showcase 2022, puis suite au Summer Game Fest 2025. Devant la tonne de titres qui tombent durant les conférences, c’est compliqué d’approfondir pour les courageux de l’équipe qui s’occupent des résumés. On va essayer de voir ce que l’on sait désormais sur ILL, et vous laissez compléter avec vos informations dans l’espace commentaire si vous le souhaitez.
Le projet a énormément évolué depuis son annonce, les premières bandes-annonces du jeu qui présentaient par exemple un homme se faisant sortir de son véhicule, ne sont plus sur la chaîne des développeurs. Pas besoin d’être un as de la recherche cependant pour les retrouver. À l’époque, en voyant les vidéos, on se doutait bien qu’il s’agissait plutôt d’un projet d’intentions au départ plutôt que le développement d’un réel jeu. Même s’il y avait tout un travail sur les outils bien concret, toutefois. D’ailleurs, c’est un peu l’impression que donnait Atomic Heart à une certaine époque, quand on y repense bien.
Et justement, ce qui m’a un peu rassuré sur la pérennité d'ILL, c’est que le nouveau label d’édition du studio Mundfish en parlant d'eux, c’est-à-dire Mundfish Powerhouse se charge de publier le titre depuis 2025. Bon, on a vu IOI Partners A/S éditer le jeu de Build A Rocket Boy, le décevant MindsEye. Nous sommes bien d’accord sur le fait que ça ne veut absolument rien dire sur la qualité du titre, ni sur le fait que le jeu sortira. Ça veut juste dire que Team Clout inc. ne sont plus seuls, ce qui augmente les chances de l'arrivée de leur futur œuvre vidéoludique un jour prochain, qui de vous à moi, a des chances de subir un downgrade graphique, ce qui ne sera pas non plus très grave en définitive.
Après quatre paragraphes de précautions, parlons enfin un peu de ce que devrait proposer ILL. Il s’agit d’un un jeu d’action et un survival horror se voulant réaliste à la première personne. De l’aveu des développeurs, ils essaient de repousser les limites du cauchemar dans le jeu vidéo, et c’est vrai que l’on se place ici clairement dans le body horror, qui est un sous-genre de l'horreur, dont le but est d’être psychologiquement perturbant. Ce qui est clairement le cas lorsque l’on visionne les bandes-annonces. C’est très dérangeant à souhait. Le pitch est que vous êtes prisonnier d'un fort lugubre et qu’un mal mystérieux engendre des créatures monstrueuses. Comme à l’accoutumée, votre but sera de quitter ce mauvais rêve.
Bien que l’on ait affaire à un FPS linéaire, il y aura une réelle composante survie, où il nous sera demandé d’avoir la capacité de s’adapter, et de fabriquer les bons objets au bon moment, et surtout à exploiter intelligemment son arsenal. Le sound design étant un élément très important de la peur, si ce n’est le plus important, Team Clout inc. a assuré avoir pris un soin particulier à ce propos avec entre autres un système audio binaural. Mais là où les développeurs sont attendus au tournant, c’est sur les promesses de leur moteur physique ultra-réaliste concernant les démembrements et éviscérations. Cela peut être une véritable usine à gaz, même pour un jeu linéaire, et les prétentions affichées pour une si petite équipe, qui sont passés de 8 à 50 personnes, laisse tout de même dubitatif.
C’est pourquoi d’entrée j’ai parlé d’un possible downgrade, car même si le pari est réussi au final sur PC, le jeu est désormais attendu sur PS5 et Xbox Series. La "jurisprudence" de Cyberpunk 2077 sur PS4 et Xbox One, où l’extension Phantom Liberty n’avait même pas pu sortir, tellement CD Projekt RED a cramé du temps à réparer le titre sur des supports où il n’aurait jamais dû sortir, me laisse penser que c’est un vrai signal de prudence à avoir. De plus, pour prendre pour exemple un titre plus proche au niveau du genre, The Callisto Protocol, qui pour le développement avait une équipe de vétérans et un budget AAA, s’est quand même cassé les dents même avec l’Unreal Engine 5, qui ne fait pas de miracle et demande dans les faits énormément d’optimisation. Beaucoup plus que ce que laissait supposer les présentations d’Epic à l'époque.
Quoiqu’il en soit, force est de constater que de ce que l’on voit d’ILL, il y a une atmosphère et une ambiance incroyable. On ressent parfaitement la tension et les intentions que les développeurs souhaitent distiller. Ces derniers déclarent collaborer avec : « des réalisateurs renommés dans divers films et séries comme Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, Welcome to Derry, Azrael, et bien d'autres. ». Un point d’honneur a l’air d’être consacré à vouloir déranger. Et c’est vraiment sur cet aspect que le titre m’interpelle, plus que sur les défis techniques. Pour le moment le jeu n’a pas de fenêtre de sortie, mais surtout qu’ils prennent leur temps. Même s'ils ont un million de joueurs qui ont wishlisté le titre sur Steam.
