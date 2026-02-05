Comme souvent, Nintendo prévient le jour pour le lendemain quand il s’agit d’annoncer la date d’un Nintendo Direct. Cette fois-ci, la firme de Kyoto met en avant les jeux d’éditeurs tiers, donc aucun Mario ou Zelda dans le coin. Et comme d’habitude, c’est en dents de scie sur les annonces. C’est parti !

Orbitals

Paranormasight: The Mermaid's Curse

Captain Tsubasa 2: World Fighters

Tokyo Scramble

Valheim

Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition

eFootball Kick-Off!

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Super Bomberman Collection

Final Fantasy VII Rebirth

Pragmata

Turok: Origins

Kyoto Xanadu

Digimon Story Time Stranger

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Arcade Archives and Console Archives

Les jeux en vrac

Resident Evil Requiem

Des jeux Bethesda arrivent sur Switch 2