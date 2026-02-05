Comme souvent, Nintendo prévient le jour pour le lendemain quand il s’agit d’annoncer la date d’un Nintendo Direct. Cette fois-ci, la firme de Kyoto met en avant les jeux d’éditeurs tiers, donc aucun Mario ou Zelda dans le coin. Et comme d’habitude, c’est en dents de scie sur les annonces. C’est parti !
Orbitals
Présenté lors des The Game Awards 2025
, mais sur lequel on a totalement fait l’impasse à l’époque (la faute à un trop plein d’annonces), Orbitals
est définitivement mon coup de cœur. C’est so
90’ dans le design
, totalement jouable en coopération, à fond dans la plateforme et ça a l’air blindé de petits bonus. Pour le moment exclusif à la Switch 2, on nous précise que le titre est compatible GameShare, à savoir qu’il est possible de jouer en local ou en ligne avec un seul exemplaire du jeu, avec par exemple une Switch 2 et une Switch. Il faudra par contre patienter jusqu’à cet été 2026
pour voir le titre du studio Shapefarm
(basé à Tokyo) débarquer sur nos consoles.
Paranormasight: The Mermaid's Curse
Les fans de visual novel
seront aux anges, puisque la suite de l’excellent Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (2023) vient d’être annoncée. Elle porte le nom de Paranormasight: The Mermaid's Curse
et est toujours développé par Xeen
, avec Square Enix
à l’édition. L’histoire ne se déroule pas à Tokyo, mais sur la péninsule d'Ise-Shima. On ne quitte pas le Japon et l'atmosphère un peu flippante semble encore bien présente. Cerise sur le gâteau, la sortie est fixée au 19 février sur Nintendo Switch, iOS, Android et PC
, pour 25 balles. Au passage, le premier est actuellement en promo sur Switch pour 5 balles (par ici dans l’eShop
).
Captain Tsubasa 2: World Fighters
Pas vraiment attendu de mon côté, mais ça fait toujours plaisir de revoir ce bon Tsubasa Ozora, ou plutôt de son vrai nom, Olivier Atton. On découvre donc Captain Tsubasa 2: World Fighters
, la suite de Captain Tsubasa: Rise of New Champions
(2020), qui n’était pas le meilleur jeu de la licence. On verra ce que donne cette suite, surtout qu’Inazuma Eleven: Victory Road se place maintenant sur son chemin. Et oui, on parle bien d’un jeu de foot tactique, et non d’un jeu de bagarre. Si vous aimez le ballon rond et l’herbe verte, rendez-vous dans le courant de l’année sur Switch, Xbox One et PS5
. Oui, on n'est pas sur le haut du panier technique.
Tokyo Scramble
En parlant de technique, il semblerait que ce ne soit pas la priorité de Binary Haze Interactive
, qui peut sortir des perles comme Ender Magnolia
, ou des titres un peu moins soignés comme semble être Tokyo Scramble
. Globalement, ça sent le nanar façon série Z, donc c’est peut-être une bonne surprise. Qui n’a jamais eu envie de dégommer des “Temusaures
” dans un labyrinthe délabré des souterrains de Tokyo ? Bref, rendez-vous le 11 février exclusivement sur Switch 2
.
Valheim
Sorti en 2021 sur PC, Valheim
débarque sur Switch 2 et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas vraiment progressé techniquement. Derrière son aspect un peu vieillot digne de l’époque GameCube / PS2 / Xbox, se cache en réalité un excellent jeu multijoueur jusqu’à 10 où il est facile d’y passer des dizaines heures. Il débarque dans le courant de l'année sur Switch 2
.
Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
Comme annoncé en décembre
dernier, Team Cherry
propose Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition
, une version améliorée de Hollow Knight, mais avec une résolution plus élevée, un framerate
qui tabasse et tout un tas de petits effets. Si jamais vous ne l’aviez pas déjà, c’est peut-être l’occasion de passer à la caisse. Et si vous possédez la version Switch (comme moi), cette mise à jour est totalement gratuite. C’est disponible dès aujourd’hui
.
eFootball Kick-Off!
Un peu à la bourre sur le début de la saison, Konami
retente encore le coup en annonçant eFootball Kick-Off!
sur Switch 2, prévu cet été
. Pour rappel, le jeu de base est gratuit, mais si vous voulez plus de contenu, faut mettre la main à la poche. Oui, le football en jeu vidéo, c’est soit ça, soit FC Club.
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Même s' il a un nom à coucher dehors et que tout le monde dira Elliot, le très joli The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
de Square Enix revient avec une nouvelle vidéo. Toujours avec le même moteur HD-2D comme la série des Octopath Traveler
, celui-ci mettra l’accent sur l’action, un peu comme un Zelda. Et bonne nouvelle, la sortie est fixée au 18 juin sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Super Bomberman Collection
Ah ! Super nouvelle pour les fans de ninja, puisque Super Bomberman Collection
débarque et propose les 5 premiers épisodes de Super Bomberman, plus pas mal de petits modes. Comme on est sur Switch 2, le GameShare
sera présent, histoire de jouer jusqu’à 4 consoles avec un seul jeu. C’est disponible dès aujourd’hui sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Final Fantasy VII Rebirth
Je ne présente plus la suite de l’excellent Final Fantasy VII Remake
, puisqu’on en a parlé en long et en large depuis sa sortie en février 2024. Reste que Square Enix, en proposant Final Fantasy VII Rebirth
sur Switch 2, prouve que cette console en a dans le ventre si on passe un peu de temps sur l’optimisation (on en reparlera plus tard justement). La sortie est fixée au 3 juin prochain
.
Pragmata
Tout comme Square Enix, Capcom
prouve qu’ils maîtrisent les jeux qu’ils développent et surtout, qu’ils ont définitivement un excellent moteur maison. Je ne reviendrai pas sur l’un de mes coups de coeur de la Gamescom 2025
, mais vous pouvez toujours lire notre preview de Pragmata par ici
. Par contre, vous pouvez déjà mettre une croix dans votre calendrier, puisqu’il sortira le 24 avril sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
. En attendant, une démo est disponible sur l’eShop
.
Turok: Origins
Même chose, on a fait une preview
de Turok: Origins
lors de la Gamescom 2025, donc je ne vais pas y passer des plombes. Franchement, ça a l’air cool, mais je n’ai pas eu l’impression de jouer à mon Turok de la Nintendo 64. Reste que c’est jouable en multijoueur, donc en local autour de la table basse d’un apéro, ça peut être cool. C’est prévu pour cet automne sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Kyoto Xanadu
On repart au Japon avec Nihon Falcom
qui nous propose un Tokyo Xanadu
avec, attention on change de ville, Kyoto Xanadu
. Le petit studio, qui décidément ne propose que du lourd avec les séries Ys et The Legend of Heroes, débarque donc avec un action-RPG plus proche de l’ambiance d’un Persona, plus actuelle et moins heroic fantasy. Ça a l’air cool et ça sortira cet été sur Switch, Switch 2, PS5, et PC
.
Digimon Story Time Stranger
Si vous trouvez le dernier Pokémon ultra moche, ça ne devrait pas être le cas avec Digimon Story Time Stranger
, que j’avais essayé à la Gamescom (mais sans en faire de preview). Un titre qui a prouvé lors de sa sortie en octobre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC qu’il avait vraiment un réel intérêt, si tant est qu’on aime les Digimon et les RPG. Pour la version Switch 2, on nous assure aussi un mode qualité en 4K / 30fps / HDR (1080p en portable) et du 1080p / 60fps en mode performance. Sa sortie sur Switch et Switch 2 est prévue pour le 10 juillet
.
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
Annoncé en 2016
(oui ça remonte un peu), Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok
a eu un chemin compliqué, mais il va enfin sortir sur Switch 2. Il s’agit de la même version que Granblue Fantasy: Relink
(2024), mais avec du contenu supplémentaire. C’est prévu pour le 9 juillet sur Switch 2, PS4, PS5 et PC
.
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
Je l’attends depuis son annonce, mais je vais passer rapidement sur Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
, dont on a déjà parlé plusieurs fois depuis son annonce. En attendant sa sortie le 13 mars prochain sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
, une démo est disponible sur l’eShop
.
Arcade Archives and Console Archives
Petite annonce uniquement pour les vieux, dont je commence à faire partie, parce que pour avoir envie de Arcade Archives 2 - Rave Racer
le 26 février, faut déjà avoir un certain âge. Mais c’était cool Rave Racer en 1995… Il sera accompagné de Console Archives - Doraemon
, Console Archives - Sonic Wings Special
, mais aussi de Console Archives - Cool Boarders
et Console Archives - Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos
. Et ça, c’est cool. Bon par contre, c’est 11 balles. Mais quand on aime… Les deux derniers sont disponibles dès maintenant
, le reste arrivera plus tard.
Les jeux en vrac
La petite section des jeux en vrac, c’est une tradition. On retrouve Scott Pilgrim EX
(3 mars), Another Eden Begins
(été 2026), Reanimal
(13 février), WWE 2K26
(13 mars), Star Trek: Voyager - Across the Unknow
(18 février), Disney Dreamlight Valley
(25 mars), PGA Tour 2K25
(6 février), Culdcept Begins
(16 juillet), Goat Simulator 3
(1er avril), Shadow Tactics: Blades of the Shogun
(18 mars) et enfin, Tales of Arise - Beyond the Dawn
(22 mai).
Resident Evil Requiem
Même chose que d’autres jeux, je vous laisse vous référer au tag de Resident Evil Requiem
, puisqu’on en a parlé lors d’une preview Gamescom 2025
et de pas mal d’autres actus. Et oui, ça a l’air terriblement cool. On prépare les rubans de machine à écrire pour le 27 février sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Des jeux Bethesda arrivent sur Switch 2
Parce que Xbox Game Studios
est devenu un gros éditeur comme un autre, Todd Howard débarque pour annoncer que quelques jeux Bethesda Softworks
arriveront sur Switch 2. Dans l’idée, c’est cool. Mais dans la pratique, on sent un gros poil dans la main du côté de l’optimisation, surtout quand on compare à Square Enix ou Capcom. On retrouvera donc Fallout 4: Anniversary Edition le 24 février
. Il sera suivi par Indiana Jones et le Cercle Ancien
(qui semble être le titre qui a bénéficié du plus de soin) le 12 mai
. Enfin, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
arrivera avec sa vieille tech (même si sous Unreal Engine 5, ça ne fait pas des miracles) dans le courant de l’année 2026
.