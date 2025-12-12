ACTU
The Game Awards 2025 : le gros résumé
par CBL, email @CBL_Factor
La cérémonie des Game Awards et sans trop de surprise, Clair Obscur: Expedition 33 a tout rafflé. Le jeu était même nommé TROIS FOIS dans la catégorie "meilleure performance". On vous laisse continuer de débattre sur l'aspect indie ou pas du jeu mais sachez qu'il a été développé pour moins de dix millions de dollars, une broutille comparé au budget des AAA actuels. Mais surtout ça fait plaisir de voir qu'un studio français fasse un carton avec un JRPG dans un univers original donc on ne va pas cracher dans la soupe.
Le plus étrange dans les Game Awards est l'absence de développeurs de jeux pour présenter les prix. Pourquoi par exemple Lenny Kravitz présente le prix de la meilleure BO et pas Sarah Schachner ou Jesper Kyd ? Mais le but réel des Game Awards n'est pas de remettre des prix mais de remplir les poches de Geoff Keighley en montrant des pubs de jeux à venir. Cette année il fallait casquer $450 000 pour avoir une bande-annonce de 60s et un million de dollars pour ses trois minutes de world premiere. Voici ce qui a été annoncé, pas forcément dans l'ordre.
On commence avec Star Wars: Fate of the Old Republic qui est comme son nom l'indique une suite spirituelle à Knights of the Old Republic. C'est développé par Arcanaut Studios, le nouveau studio de Casey Hudson. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est un ancien de BioWare qui a créé Mass Effect et KOTOR. C'est développé avec l'UE5 pour PC et consoles et c'est produit par Lucasfilm Games.
Après Baldur's Gate 3, Larian Studios revient à ses premiers amours avec Divinity présenté avec une bande-annonce précalculée super gore. Larian a déclaré que ce serait leur plus gros JDR à ce jour. Donc si vous songiez à faire un mome, dites-vous qu'il faudra peut-être l'abandonner. La vie est une question de priorités.
On ignorait que JJ Abrams faisait des jeux vidéo mais Bad Robot Games vient d'annonce 4:Loop, un titre qui fera sourire les codeurs anglophones. Il s'agit d'un TPS co-op jouable à 4 dans lequel les humains sont ré-imprimés s'ils se font tuer. Comprenez : ce sera un rogue-lite. Mike Booth (créateur de Left 4 Dead) est en charge du jeu. Ca sortira un jour sur PS5 et Steam.
On enchaîne avec Ontos, le nouveau jeu de Frictional Games (Amnesia, SOMA...). Il s'agira d'un jeu cozy dans lequel on plante des fleurs. Je plaisante. Ce sera de l'horreur à la sauce SF avec Stellan Skarsgård en narrateur. Ca sortira en 2026 sur PC et consoles.
Capcom a montré une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem qui introduit ce bon vieux Leon Kennedy. Il a un peu vieilli, il a une petite barbe et cette fois, c'est lui qui mannie la tronçonneuse. Ca sort le 27 février sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.
Continuons avec un autre jeu très attendu vu qu'il s'agit de la suite de Control. Control Resonant mettra en scène Dylan Faden, frère de Jesse, et nous permettra de sortir de la Oldest House pour aller dans le terrain de jeu préféré de Remedy : Manhattan. Remedy mise gros sur le jeu après le bide de FBC: Firebreak qui a poussé le PDG du studio à la démission. Ca sortira sur PC et consoles en 2026 et ça va être TRES bizarre.
Toshihiro Nagoshi, créateur de la série Yakuza, a quitté Sega début 2022 pour fonder son propre studio, Nagoshi Studio, au sein de NetEase. Leur premier jeu s'appelle Gang of Dragon et comment dire ? C'est Yakuza dans lequel on a remplacé Kiryu par l'acteur coréen Ma Dong-seok. Ca se passe même à Kabukichō.
Les trucs en vrac :
WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH ! The Creative Assembly a annoncé Total War: WARHAMMER 40,000 sur Steam ! Ce sera un 4X à l'échelle galactique dans lequelle on anéantira des planètes entières. On pourra customiser ses troupes à mort et contrôler quatre factions : Space Marines, Orks, Aeldari et Astra Militarum.
Star Wars: Galactic Racer est le deuxième jeu Star Wars de la soirée et il s'agit d'un jeu de course avec des plein de véhicules qui vont vite de l'univers Star Wars (dont les pod racers). Ca sortira en 2026 sur PC et consoles et c'est développé par Fuse Games, des anciens de Criterion (Burnout), pour Lucasfilm Games. Il ne semble pas être question de VR mais vu que c'est de l'UE5, ça devrait se modder.
Ace Combat fête ses 30 ans cette année et Bandai Namco a donc annoncé Ace Combat 8: Wings Of Theve. Si vous n'avez jamais touché à un opus, c'est le Top Gun japonais. Hyper-arcade et assez grisant. Sortie en 2026 sur PC et consoles
Wildlight Entertainment a été fondé par des anciens de Respawn (Apex Legends, Titanfall) donc on n'est pas trop surprise de les voir bosser sur un FPS multi appelé Highguard. Il s'agit d'un Overwatch-like dans un monde qui mélange medfan et flingues modernes avec des environnements destructibles. Ca sort le 26 janvier sur PC et consoles.
Neon Giant, les créateurs de The Ascent reviennent avec No Law, un FPS Cyberpunk avec des faux airs de Dying Light. C'est publié par Krafton et ça sortira sur PC et consoles.
Forest 3 est le troisième opus de la trilogie Forest de Endnight Games après The Forest et Sons Of The Forest. La bande-annonce réussit l'exploit d'être encore plus bizarre que celle de Control Resonant.
A part quelques exceptions, tous les jeux présentés ce soir puait la dépression donc on va finir avec un jeu rigolo plein de couleurs : un nouveau Mega Man ! Mega Man: Dual Override sera en 2.5D toute cel-shadée et sortira sur toutes les plateformes (même la Swich 1, la PS4 et Xbox One) en 2027 histoire de fêter les 40 ans de la série.
Le plus étrange dans les Game Awards est l'absence de développeurs de jeux pour présenter les prix. Pourquoi par exemple Lenny Kravitz présente le prix de la meilleure BO et pas Sarah Schachner ou Jesper Kyd ? Mais le but réel des Game Awards n'est pas de remettre des prix mais de remplir les poches de Geoff Keighley en montrant des pubs de jeux à venir. Cette année il fallait casquer $450 000 pour avoir une bande-annonce de 60s et un million de dollars pour ses trois minutes de world premiere. Voici ce qui a été annoncé, pas forcément dans l'ordre.
On commence avec Star Wars: Fate of the Old Republic qui est comme son nom l'indique une suite spirituelle à Knights of the Old Republic. C'est développé par Arcanaut Studios, le nouveau studio de Casey Hudson. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que c'est un ancien de BioWare qui a créé Mass Effect et KOTOR. C'est développé avec l'UE5 pour PC et consoles et c'est produit par Lucasfilm Games.
Après Baldur's Gate 3, Larian Studios revient à ses premiers amours avec Divinity présenté avec une bande-annonce précalculée super gore. Larian a déclaré que ce serait leur plus gros JDR à ce jour. Donc si vous songiez à faire un mome, dites-vous qu'il faudra peut-être l'abandonner. La vie est une question de priorités.
On ignorait que JJ Abrams faisait des jeux vidéo mais Bad Robot Games vient d'annonce 4:Loop, un titre qui fera sourire les codeurs anglophones. Il s'agit d'un TPS co-op jouable à 4 dans lequel les humains sont ré-imprimés s'ils se font tuer. Comprenez : ce sera un rogue-lite. Mike Booth (créateur de Left 4 Dead) est en charge du jeu. Ca sortira un jour sur PS5 et Steam.
On enchaîne avec Ontos, le nouveau jeu de Frictional Games (Amnesia, SOMA...). Il s'agira d'un jeu cozy dans lequel on plante des fleurs. Je plaisante. Ce sera de l'horreur à la sauce SF avec Stellan Skarsgård en narrateur. Ca sortira en 2026 sur PC et consoles.
Capcom a montré une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem qui introduit ce bon vieux Leon Kennedy. Il a un peu vieilli, il a une petite barbe et cette fois, c'est lui qui mannie la tronçonneuse. Ca sort le 27 février sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.
Continuons avec un autre jeu très attendu vu qu'il s'agit de la suite de Control. Control Resonant mettra en scène Dylan Faden, frère de Jesse, et nous permettra de sortir de la Oldest House pour aller dans le terrain de jeu préféré de Remedy : Manhattan. Remedy mise gros sur le jeu après le bide de FBC: Firebreak qui a poussé le PDG du studio à la démission. Ca sortira sur PC et consoles en 2026 et ça va être TRES bizarre.
Toshihiro Nagoshi, créateur de la série Yakuza, a quitté Sega début 2022 pour fonder son propre studio, Nagoshi Studio, au sein de NetEase. Leur premier jeu s'appelle Gang of Dragon et comment dire ? C'est Yakuza dans lequel on a remplacé Kiryu par l'acteur coréen Ma Dong-seok. Ca se passe même à Kabukichō.
Les trucs en vrac :
- la bande-annonce du nouveau film Street Fighter : le potential nanar est énorme. Ca a l'air encore plus mauvais que l'original !
- Werner Herzog dans une pub pour Warframe est probablement un des signes de l'apocalypse
- Une nouvelle extension pour Diablo IV appelée Lord Of Hatred sortira le 28 avril. On affrontera Mephisto. Pas la marque de chaussures, même si ce serait beaucoup plus drôle.
- 30s du film Super Mario Galaxy. Crise d'épilepsie garantie
- Saros, le nouveau jeu d'Housemarque, est repoussé au 30 avril.
- Out of Words revient avec une nouvelle bande-annonce. C'est adorable et ça se joue à deux.
- Si en regardant cette vidéo d'Exodus vous vous dites "Ca ressemble vachement à Mass Effect", c'est normal : c'est développé par Archetype Entertainment, des anciens de BioWare.
WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGH ! The Creative Assembly a annoncé Total War: WARHAMMER 40,000 sur Steam ! Ce sera un 4X à l'échelle galactique dans lequelle on anéantira des planètes entières. On pourra customiser ses troupes à mort et contrôler quatre factions : Space Marines, Orks, Aeldari et Astra Militarum.
Star Wars: Galactic Racer est le deuxième jeu Star Wars de la soirée et il s'agit d'un jeu de course avec des plein de véhicules qui vont vite de l'univers Star Wars (dont les pod racers). Ca sortira en 2026 sur PC et consoles et c'est développé par Fuse Games, des anciens de Criterion (Burnout), pour Lucasfilm Games. Il ne semble pas être question de VR mais vu que c'est de l'UE5, ça devrait se modder.
Ace Combat fête ses 30 ans cette année et Bandai Namco a donc annoncé Ace Combat 8: Wings Of Theve. Si vous n'avez jamais touché à un opus, c'est le Top Gun japonais. Hyper-arcade et assez grisant. Sortie en 2026 sur PC et consoles
Wildlight Entertainment a été fondé par des anciens de Respawn (Apex Legends, Titanfall) donc on n'est pas trop surprise de les voir bosser sur un FPS multi appelé Highguard. Il s'agit d'un Overwatch-like dans un monde qui mélange medfan et flingues modernes avec des environnements destructibles. Ca sort le 26 janvier sur PC et consoles.
Neon Giant, les créateurs de The Ascent reviennent avec No Law, un FPS Cyberpunk avec des faux airs de Dying Light. C'est publié par Krafton et ça sortira sur PC et consoles.
Forest 3 est le troisième opus de la trilogie Forest de Endnight Games après The Forest et Sons Of The Forest. La bande-annonce réussit l'exploit d'être encore plus bizarre que celle de Control Resonant.
A part quelques exceptions, tous les jeux présentés ce soir puait la dépression donc on va finir avec un jeu rigolo plein de couleurs : un nouveau Mega Man ! Mega Man: Dual Override sera en 2.5D toute cel-shadée et sortira sur toutes les plateformes (même la Swich 1, la PS4 et Xbox One) en 2027 histoire de fêter les 40 ans de la série.