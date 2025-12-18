ACTU
Des grosses mises à jour pour Hollow Knight et Silksong en 2026
Pas mal cité dans nos Fact’Or 2025, l’excellent Hollow Knight: Silksong revient avec quelques bonnes nouvelles. À commencer par ses ventes globales, qui viennent de dépasser les 7 millions d’unités dans le monde, sans compter les millions d'autres joueurs et joueuses qui y jouent via le Xbox Game Pass. Pour un jeu sorti le 4 septembre 2025, c’est vraiment un joli carton.
Non content de cela, la Team Cherry annonce aussi qu’un DLC nommé Hollow Knight: Silksong - Sea of Sorrow, arrivera courant 2026 au doux prix de 0 euro. Cette extension aura un thème très nautique, ajoutant donc de nouvelles zones, des boss, des outils, etc.
De l’autre côté, Hollow Knight vient aussi de passer un cap, en s’étant écoulé à 15 millions d’exemplaires. Ce dernier aura donc droit, courant 2026, à une grosse mise à jour pour la Switch 2, ajoutant une meilleure définition, un framerate aux petits oignons, et deux ou trois petits effets graphiques qui devraient donner un léger coup de neuf à la version Switch. Et comme Team Cherry fait les choses bien, si vous possédez déjà cette version, la mise à jour sera totalement gratuite.
Et comme ils sont apparemment très bien organisés, ils vont mettre à jour le jeu sur toutes les plateformes, corrigeant des bugs ici et là, et ajoutant des fonctionnalités. Par exemple, les joueurs et joueuses sur Steam peuvent déjà profiter, via une bêta disponible par ici, de plusieurs ajouts sympas, comme le support des formats 16:10 et 21:9.
Enfin, les développeurs ont travaillé avec Alex Colvin (Studio Tyto) et la société Fangamer, afin de créer des petites figurines trop mignonnes pour Hollow Knight et Hollow Knight: Silksong. Par contre, attention : c’est 112 dollars les huit figurines, ou 15 dollars l’unité, voire 38 dollars pour certaines plus détaillées et plus grandes.
