Oh ? Un Indie World débarque comme ça, en plein mois de mars ? Le dernier datant de août 2025, il est effectivement grand temps de faire le tour des jeux indépendants à venir sur Switch et Switch 2. D’ailleurs, il se pourrait que quelques surprises débarquent plus rapidement que prévu. C’est parti pour le gros résumé.
Denshattack!
On commence avec l’ambiance électrique et très arcade de Denshattack!
, le fameux “jeu de skate mais avec un train”
. Je ne vais pas en parler des plombes, pour moi c’est day ichi
comme on dit au Japon. Et puis, Xavor2Charme vous a proposé une belle preview il y a peu
. Pour rappel, Denshattack! est développé par Undercoders
, un studio qui n’a rien de japonais puisqu’il est basé à Barcelone, et il sortira le 17 juin sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
My Little Puppy
On file en Corée du Sud et on dit 안녕하세요 (bonjour) au studio Dreamotion
qui nous présente My Little Puppy
, jeu que j’avais vu passé je ne sais plus où. Un jeu tout en émotion où on suivra Bong-gu, un petit welsh corgi trop mignon qui est au paradis des chiens. Mais un jour, une odeur familière le réveille : celle de son humain. C’est probablement pas un titre à mettre en toutes les mains, surtout pour celles et ceux un peu plus émotifs que la moyenne, puisqu’il parle des adieux et des retrouvailles… Le titre est disponible pour 25 balles sur Steam depuis novembre dernier, et arrivera le 29 mai sur Switch
.
Heave Ho 2
L’excellent Heave Ho
aura donc une suite qui s’appelle Heave Ho 2
. Globalement, Le Cartel Studio
a repris exactement le même concept que son jeu de 2019, en ajoutant ici et là quelques bonnes idées. Si vous cherchez des jeux multijoueurs en mode canapé, c’est clairement à mettre dans votre panier. C’est prévu pour cet été sur Switch, Switch 2 et PC
. Au passage, la version Switch 2 propose une compatibilité avec GameShare
(comme pas mal de jeux au passage), ce qui fait qu’il sera possible d'accueillir jusqu’à 3 autres consoles Switch 1 & 2 en local ou en ligne.
Moonlighter 2: The Endless Vault
Sorti en novembre 2025 sur PC, Moonlighter 2: The Endless Vault
va faire un petit tour sur Switch 2 dans le courant de l’année 2026
. Et je n’en parle pas plus que cela, c’est parce que je vous invite à aller lire le test écrit par Laurent
, qui a déjà fait le tour de la question de cet excellente suite.
Woodo
On file chez Tiny Monks Tales
, un studio qui a l’air d’aimer le télétravail. Comme quoi, cela fonctionne bien quand on a pas un management toxique ! Et quand on voit Woodo
, on peut même se dire que ça fonctionne très bien, avec Woodo, un petit puzzle game très cosy et en mode diorama. On a besoin de douceur dans notre montre de tarés. C’est prévu pour l’été 2026 sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Minishoot' Adventures
Un petit jeu français développé par SoulGame Studio
et Seaven Studio
, ça ne se refuse pas. Surtout qu’on a devant nous une sorte de zelda-like
mais en mode twin stick shooter
, ce qui n’est pas pour me déplaire. C’est mignon comme tout, il y a des boulettes un peu partout, de l’aventure et des trucs à débloquer. Ce petit Minishoot' Adventures
n’aura même pas le temps d’arriver dans vos wishlists, puisqu’il est disponible dès maintenant sur Switch, Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
pour 15 petits euros qui n’ont de toute façon rien à faire sur votre compte.
The Midnight Walk
Déjà vu deux fois lors des States Of Play de Sony, The Midnight Walk
débarque aussi chez Nintendo, et plus particulièrement sur Switch 2 dès le 26 mars
! On verra ce qu’il donne en portable, lui qui est déjà sorti en mai dernier sur PS5, PSVR2 et Steam.
Rotwood
On prend l’avion et on file à Vancouver, plus précisément chez Klei Entertainment
pour voir Rotwood
. Pour rappel, la première et dernière fois qu’on en a parlé, c’était lors d’un PC Gaming Show interminable en 2022. On connaît ce studio qui sait soigner ses projets, et Rotwood semble se diriger dans cette lignée, via un nouveau beat’em up
à défilement horizontal, avec une direction artistique toujours au top. Il sort en exclusivité console sur Switch 2 dès aujourd’hui, mais aussi sur PC
parce qu’il ne faut pas déconner non plus.
Mixtape
On a déjà parlé de Mixtape
ici, un titre en développement chez Annapurna Interactive
et Beethoven & Dinosaur
. Au-delà de sa direction artistique vraiment chouette mélangeant pas mal de techniques différentes, on se retrouve face à un jeu narratif qui mettra probablement une petite claque à Don’t Nod et ses Life is Strange. C’est évidemment une histoire pas du tout réaliste et fantasmée des années 90, et on verra ce que ça donne dès le 7 mai prochain sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Blighted
Passons maintenant Blighted
, par Drinkbox Studios
à qui ont doit notamment Guacamelee! et Nobody Save the World. Cette fois-ci, on change encore un peu de style puisqu’on passe à de l’Action-RPG en vue isométrique. C’est à garder du coin de l'œil, ne serait-ce que par son ambiance et aussi le fait que l’on puisse y jouer à deux en local et en ligne. C'est prévu cet automne sur Switch 2 et PC
.
Deadzone: Rogue
Direction Prophecy Games
avec un FPS roguelike dans une ambiance très science-fiction. Disons que les éclaraiges et le manque de lumière cache un peu la misère, mais on sait jamais, Deadzone: Rogue
pourrait être une bonne surprise. On verra cela rapidement, puisqu’il débarque le 17 mars sur Switch 2, PS5, Xbox Series et PC
.
Le segment en vrac
Comme d’habitude, il y a toujours un segment avec tout un tas de vidéos qui passent sans trop rien dire. Cette fois-ci, on y voir Grave Seasons
(été 2026), Unrailed2: Back on Track
(courant mai), TOEM 2
(été 2026), inKONBINI: One Store. Many Stories
(30 avril), Outbound
(23 avril) et enfin, Ratatan
(16 juillet).
Blue Prince
Et comme bien souvent, il reste encore un gros titre à présenter ! Sans trop de surprise, après avoir eu bonnes presses sur PS5, Xbox Series et PC en septembre 2025, l’excellent casse-tête Blue Prince
débarque sur Switch 2. Les joueurs et joueuses sur la console de Nintendo vont donc pouvoir découvrir le Mont Holly, un mystérieux manoir avec ses 45 pièces changeantes. On en a pas assez parlé sur Factornews, et cette sortie sera peut-être l’occasion de sortir un gros test, avec beaucoup de notes et du recul. Et bonne nouvelle : la prise de tête commence dès aujourd’hui sur Switch 2
.
Et sinon, l’Indie World au Japon ?
Cette fois-ci, pas question de passer à côté de la version japonaise de cet Indie World, avec bien souvent d’autres jeux à présenter. Et puis ça me fait réviser mon japonais, donc c’est la bonne excuse. Notez qu’il s’agit de jeux qui sortent globalement sur l’eShop japonais, mais on est pas à l’abri de quelques sorties chez nous ici et là.
Whisper of the House
On commence par un petit jeu développé par GD Studio
, tout en pixel art trop cool. Il s’agit de Whisper of the House
, un petit cosy game dans lequel il est question d’aider les habitants d’un petit village à aménager et décorer leur habitation. C’est tout à fait ma came et c’est excellent pour réviser le vocabulaire des objets du quotidien. Il est disponible sur PC depuis août 2025
, mais il sort courant mai sur Switch
.
Öoo
On reste dans le gros pixel, mais cette fois-ci avec Öoo
qui est un jeu de plateforme mêlant puzzles et exploration. Encore un jeu qui paraît simple au premier abord, mais qui sera assez prise de tête à un moment donné. C’est disponible depuis aujourd’hui sur Switch, et sur PC depuis le mois d'août
.
Little Witch in the Woods
Après une sortie en septembre dernier sur Xbox One, Xbox Series et PC, voici que Little Witch in the Woods
revient faire un peu d’exploration avec sa toute jeune sorcière en quête d'aventure dans une forêt mystique. C’est typiquement le genre de jeu ou il est possible d’y plonger pendant des heures, sans aucun souci. Et par-dessus ça, le studio Sunny Side Up
a vraiment soigné l’ambiance. C’est prévu pour cet été sur Switch
.
Schrödinger's Call
On arrête tout de suite la mignognité et on part dans le dérangeant bizarre avec Schrödinger's Call
, un jeu développé par Acrobatic Chirimenjako
. J’avoue que je ne sais pas trop à quel genre on a affaire, même si ça lorgne assez fortement vers le jeu d’enquête en mode visual novel. Ça a l’air tellement bizarre que je suis intrigué. C’est prévu pour le 28 mai sur Switch et PC
(il y a une démo sur Steam).
Japanese Rural Life Adventure
J’ai sorti mon plus beau japonais, mais les kanjis ne sont pas mon forts pour le moment. Néanmoins, j’ai retrouvé le nom occidental de にほんの田舎ぐらし, qui est chez nous Japanese Rural Life Adventure
. C’est développé par G-MODE
et le gameplay est dans le titre : c’est du cosy game avec de la construction de maison en mode Stardew Valley, mais d’un point de vue japonais. C’est donc assez calme, très nature et c’est encore un jeu à y passer des heures à ne faire de spécial. C’est disponible dès aujourd’hui sur Switch et PC, mais aussi sur l’Apple Arcade
.
Magical Girl Witch Trials
Déjà disponible sur Steam depuis le 18 juillet 2025 et avec un gros nombre d'évaluations extrêmement positives, Magical Girl Witch Trials
se prépare à arriver sur Switch. Ici, pas de truc de mignon, mais plutôt 13 jeunes femmes qui se retrouve dans une sorte de prison, avec en conclusion : un procès pour sorcellerie. Le problème, c’est qu’elles ne sont pas toutes des sorcières… Il va donc falloir mener l’enquête pour survivre. Ca a l’air vraiment excellent, et c’est prévu pour le 9 juillet 2026 sur Switch
. Bon, le problème, c’est qu’il n’y a pas de traduction en dehors du japonais et du chinois simplifié.
Back to the Dawn
Déjà disponible sur Xbox Series et PC, Back to the Dawn
est un RPG qui a de la gueule et du chien. On se retrouve dans une sorte de prison, mais sans sorcière cette fois-ci, dans laquelle il faudra mener l’enquête entre deux clans, survivre dans sa petite cellule, et faire sa vie. Date de sortie prévue dès le 5 mars sur Switch et Switch 2, et courant 2026 sur PS5
.
Homura Hime
Le one more thing
du japon est donc Homura Hime
, un titre développé par Crimson Dusk
et édité par Playism
(l'éditeur de The Exit 8
). On a devant nous un jeu d’action en 3D mêlant du bullet hell et du combat plus classique en temps réel, avec un paquet d’éléments RPG. À première vue, il n’y a rien de révolutionnaire. C’est prévu sur Switch 2 dans le courant de l’année 2026 et sur PC dès le 4 mars
.