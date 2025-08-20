ARTICLE
Gamescom 2025 - Opening Night Live : le über résumé
par Xavor2Charme, email
Comme le veut une légende millénaire, la Gamescom se doit d’être ouverte par l’élu venu des Amériques, le Saint-Patron des Doritos Halo 3, le vénérable Geoff Keighley. Tous les ans depuis des temps immémoriaux, le ballet teuton nous présente World Premiere et des premières séquences de gameplay issues de jeux annoncés en juin. Voici une sélection des annonces à retenir, selon moi, de cet Opening Night Live 2025.Tout d’abord, je peux dire que j’y ai cru : Geoff commence par une ode aux jeux indés, citant Peak et Date Everything comme de magnifiques succès commerciaux. La preuve que les jeux indés sont les égaux des AAA. Ma déception a été à la hauteur du foutage de gueule qui suivit...
Hollow Knight: SilksongCa commence fort avec un Hollow Knight: Silksong bizarrement balancé là en mode : “le voilà, arrêtez de nous saouler avec ça, il sort en 2025 sur la tête de oim et y’a une démo sur le salon". Ils ont quand même diffusé une vidéo de gameplay à l’arrache sans musique ni rien histoire de, puis ils se sont mis à dégommer instantanément la sincérité du discours précédent en lançant le feu d’artifices pour la présentation du jeu le plus à l’opposé du spectre qu’ils aient pu trouver :
Call of Duty: Black Ops 7Oui les indés super, Silksong sera un peu près le seul, car faites place au Call Of de l’année, saveur “Black Ops”. Le jeu tente de nous faire croire à une diversification avec des séquences de cauchemar pompées directement depuis celles de l'épouvantail de Batman Arkham, méchant géant compris. Il y aura de la coop pour la campagne et un mode zombie vue du dessus. Ce futur chef-d’œuvre sort le 14 novembre 2025 pour notre plus grand bonheur.
Lords of the Fallen IINous enchainons ensuite avec le premier et seul vrai Dark Souls de la soirée, la suite de Lords of the Fallen I, qui était un reboot de Lords of the Fallen, la première copie (nulle) du simulateur de roulades. Pas d’image de gameplay mais une cinématique essayant très très fort d’être très très sombre. C’est bon, on a compris que vous aimez bien Berserk. Point de date de sortie à part un vague 2026.
Sekiro: No DefeatEn parlant de Dark Souls, vous avez peur du grand méchant Sekiro, le meilleur From Software ? Alors regardez la série, Sekiro: No Defeat qui sort en 2026 !
Geoff m’a encore pranké ! Il tease la justice et du gadget, enfin le jeu Inspecteur Gadget en monde ouvert que le monde entier attend ! Ah mince, c’est juste un nouveau Lego Batman qui semble en plus piller Arkham City et Arkham Knight car c’est effectivement un monde ouvert avec les combats en free flow signatures de la série. Le but semble aussi de devoir caler le plus références possible aux jeux et aux films de toutes les générations. Décidément Rocksteady doit être content de voir toutes leurs idées réutilisées pendant qu’ils pleurent sur le cadavre encore fumant de Suicide Squad: Kill The Justice League.
Batman Arkham 4 Lego Batman Legacy of the Dark Knight
Le jeu est développé par TT Games au directeur beaucoup trop enthousiaste et est prévu pour quelque part en 2026.
Dawn of War IVLe 1 et le 2 sont adorés, le 3eme était nul. J’imagine que Relic va vouloir se racheter avec ce 4eme épisode. En tout cas, ça a l’air d’avoir du punch et ça sort, comme tous les autres jeux pratiquement, en 2026.
Europa Universalis VCa ressemble à Civ avec des combats moches. Pas de doute que la partie Grand Strategy sera quali mais la partie 3D fait fauché. Les Fanzouzes de Paradox auront déjà précommandé de toute façon.
Indiana Jones and the Great Circle: The Order of GiantsCette extension sort le 4 septembre et cela me fait surtout penser qu’il faut que je me lance dans l’original de Machine Games. Ah ! Et la légende dit que malgré des spécificités techniques limités, il sortira aussi sur Switch 2 en 2026. A voir si les mythes se révèlent être la réalité.
John Carpenter’s Toxic CommandoFocus Entertainment, Saber Interactive et John Carpenter ont montré leur Left 4 Dead sous kétamine annoncé il y a quelques années. Le chouette synthé du papy de l'horreur sera là ainsi que les mécaniques de franchissment issus de Mudrunner (?). Après ça a l’air sacrément générique mais les armes ont de la patate. Le jeu sort début 2026.
Death by ScrollingLe légendaire Ron Gilbert, créateur de The Cave (NdCBL : et d'un petit jeu d'aventure appelé MONKEY ISLAND), et Microprose nous présentent un rogue-lite dont le scrolling vertical ne s’arrête jamais. Le jeu est en pixel-art générique et Dieu que ça a l’air nuuuuul. Même Geoff avait l'air tout gêné à la fin de la présentation, c'est dire.
Onimusha : Way of the SwordNous l’avons déjà vu et ça a toujours l'air super cool. Les combats ont l’air fabuleux et le design dégueu des ennemis me fait bien penser à celui de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, jeu Capcom trop vite oublié. Il sort en 2026.
Zero ParadesLe nouveau ZA/UM sort de l’ombre et après une très belle cinématique, montre un peu de gameplay qui ressemble trait pour trait à Disco Elysium. C’est séduisant mais rappelons que les principaux responsables ne sont plus là (et qu’ils ont aussi leur casseroles attachées à leurs fesses) et que certains, ruinés, ont été contraints de dormir dans leur voiture.
Ninja Gaiden 4Celui que j’appelle Metal Gear Revengeance 2 en privé semble toujours aussi furieux. Je croise les doigts pour que cet opus sonne comme la renaissance de Platinum Games, après une série de titres décevants. Ce nouveau trailer se concentre sur des combats de boss dans des arènes sommes toutes assez tristes. Il arrive tout bientôt, le 21 octobre 2025.
Silent Hill FIl sort le 25 septembre, rien de ce que j’ai vu ici ne m’a vraiment excité. Avec tous les jeux d’horreurs qui sortent en ce moment, dur de se démarquer, surtout avec un décor aussi vu et revu que le japon rural.
Cronos: the New DawnLe nouveau Bloober Team présente son héros casqué bizarre sauveur de chat dans ce qui semble être un Dead Space psychédélique. C’est intrigant et notre curiosité sera vite sustentée car il sort le 5 septembre 2025.
The Outer Worlds 2Ah tiens je l’avais oublié celui-là. Pour moi, il restera comme celui qui ne sert qu'à le confondre avec Outer Wilds. Après une intro ”” ironique””, Obsidian nous offre un trailer présentant les compagnons du héros si j’ai bien compris. Le teaser ironise aussi sur le fait que l’on ne pourra pas coucher avec. Est-ce que ça ne pue pas un peu la défaite quand tu es obligé de rigoler sur l’absence d’une mécanique dans ton propre jeu après avoir montré des combats tout mous ? Nous serons vite fixés, The Outer Worlds 2 sort le 29 octobre 2025.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2En voilà un autre que la planète entière avait oublié : Vampire The Mascarade Bloodlines 2. Ce projet maudit par les dieux finira par ramper hors de l’ombre le 21 octobre 2025. C'est toujours développé par The Chinese Room.
Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The ForgeRien de particulier, une extension centrée sur la forge. La vidéo m'a surtout rappelé un stress post traumatique de la grosse bière à 10h du mat’ l’année dernière à la présentation du jeu à Cologne.
Cult of the Lambs | WoolhavenLe banger de Devolver sort une grosse extension au thème himalayen pour 2026. C’est ma copine qui va être contente.
World of Warcraft MidnightJ’y connais rien mais ça fait plaisir de voir une bonne vieille cinématique de Blizzard comme en 2005, même si la mise en scène n’a rien d’extraordinaire ici.
Project SpectrumOh ! Un nouveau Evolve !
Ghost of YoteiC’est beau, y’a des montagnes, il sort le 2 octobre 2025 et ça va nous parler, tenez-vous bien, de vengeance ! N’hésitez pas à lire le récap du mois dernier si le nouveau robinet d’eau tiède de Sony vous intéresse. Malgré tout, le multi coop a été révélé pour 2026.
Resident Evil RequiemLe spectacle se termine donc sur une nouvelle bande-annonce de Resident Evil Requiem et houlala que c’est sérieux. Pas de vampire géante, pas d’ambiance déglinguée du bayou mais un snuff-movie angoissant de quelques minutes aux graphismes bluffants. Mais bon. Nous savons que la troisième partie du jeu sera un déluge d’action débile comme à chaque fois, avec Chris Redfield débaroulant pour sauver la journée. Il sort le 27 février 2026 et j’ai quand même un peu hâte.
Black Myth : Zhong KuiÉvidemment que la conférence n’allait pas se terminer sans un petit one more thing. Cette petite bande-annonce nous présente la suite de Black Myth: Wukong dans laquelle il y aura un très très gros tigre.
Bon. C’était un peu ennuyeux et pas très excitant, sans belle annonce d’un jeu vraiment attendu. Pauvre Silksong, jeté comme un mal propre sous les roues de Black Ops 3600. Surement coincé entre le Summer Game Fest et les Game Awards, l’évenement semble avoir du mal à prouver son utilité. Pour ma part, je suis chagriné car toujours pas de Blade d’Arkane, de Control 2 ou de remake de Max Payne et surtout, toujours pas d’annonce de iRacing 2 : the Dark Silverstone.