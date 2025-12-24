Fact'Or 2025 - Connard

À quoi ai-je joué cette année ? Quelles surprises vidéoludiques vous attendent aujourd’hui ? Les réponses, tout de suite, dans cet article bien trop bavard. Le numéro cinq va vous étonner !

Fact’Or du test en retard : Chip 'n Clawz vs. The Brainoids

Fact’Or de la drogue dure qui nous fait tomber dans une spirale infernale de négligence de nos vies personnelles et professionnelles, alors qu’on se dit : “Mais non, tout va bien, tout est sous contrôle. C’est parce que j’ai envie de jouer que je joue. C’est pas de l’addiction”. Puis on perd notre boulot, notre partenaire et les enfants (et même le chien). En fait, si, c’est un peu de l’addiction. Mais j’arrête quand je veux : Fellowship

“ce jeu de 2025 est complètement fait pour y être joué tout seul, va faire ça, et ça, et ça. Et aussi ça.”





Fact'Or du jeu de société : Sunderfolk

Fact'Or des autres jeux testés pour Factornews : Exotopia ? Technographer ?

Fact’Or du meilleur Divinity: Original Sin 2 : Divinity: Original Sin 2

Fact’Or des jeux auxquels je voulais vraiment jouer mais, après les avoir acquis, je ne l'ai pas vraiment fait : Endless Winter : The Forever Legend 2

Crédit image : Rock, Paper, Shotgun

Fact’Or du jeu où j’aurais probablement mieux fait de ne pas tricher : Lost Eidolons: Veil of the Witch

Fact’Or du deuxième jeu auquel je n’ai pas vraiment joué correctement : Age of Darkness: Final Stand

Fact’Or de la petite surprise de fin d’année : Siegebreaker

Fact’Or du jeu que j'ai relancé : Wayfinder