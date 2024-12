XDefiant ferme ses portes

La rumeur courait depuis quelques mois mais c'est désormais officiel : Ubisoft arrête le développement d'XDefiant et va fermer les serveurs le 3 juin 2025. Ubisoft bloque les nouveaux inscrits et les achats à partir d'aujourd'hui. La raison avancée est le manque de joueurs. La conséquence nettement moins glob est la fermeture des studios de San Francisco et d'Osaka ainsi que des coupes dans le studio de Sidney. 277 personnes perdent leur boulot. Ubisoft San Francisco était aussi le développeur des Rocksmith et de South Park The Fractured but Whole Malgré tout, Ubisoft explique que les jeux-service reste un pilier de leur stratégie vu que Rainbow Six Siege, la série The Crew et For Honor continuent de rapporter plein de blé. XDefiant avait été annoncé en plein COVID en tant que jeu Tom Clancy puis avait fini par s'ouvrir à d'autres univers . Le plus surprenant n'est pas tellement que le jeu se plante mais qu'il soit sorti tout court. A part la direction d'Ubi et quelques fans, personne n'y croyait. Ubi aurait du arrêter les frais bien avant comme pour ils auraient du le faire pour Skull & Bones. Les américains parlent de sunk cost fallacy : Ubi a du se dire qu'ils avaient déjà tellement investi que ce serait con de ne pas sortir le jeu. Mais au final, tu ne fais que creuser un trou encore plus grand...