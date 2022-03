XDefiant : à fond dans Tom Clancy mais pas trop

Ca faisait six mois qu'on était sans nouvelle de Tom Clancy's XDefiant . On ne va pas dire qu'on était inquiet mais on aime regarder les accidents au ralenti. Cette semaine , Ubisoft a lancé un genre de beta test fermé permettant de jouer contre les développeurs. Au passage, on a appris que le jeu accueillera des personnages ne venant pas de l'univers Tom Clancy donc le jeu a été rebaptisé XDefiant (A Ubisoft Original), tout simplement.Le logo à base de smiley a aussi été dégagé pour quelque chose de plus sobre. Maintenant Ubisoft n'a plus qu'à prier pour que la nouvelle variante XD ne deviennent pas dominante.