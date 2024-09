Les jeux-service ne sont pas à la fête cette année, particulièrement les shoot multi :Et pourtant Sony a encore deux shoot FPS multi dans ses cartons...Le premier est Marathon , un autre jeu Bungie, dont on est sans nouvelle depuis un an. Le jeu était censé sortir cette année mais selon Jason Schreier , les choses ne se passent pas très bien. Le second est Fairgame$ , du studio Haven , qui semble plutôt bien accueilli en interne chez Sony mais il n'est pas exclu qu'il y ait un petit recadrage après le bide Concord.Et si vous cherchez une conclusion intelligente à cette news, je n'en ai pas tellement. On a l'impression que l'industrie marche sur la tête et cherche désespérément à créer le futur Warframe/Counter-Strike/CoD Warzone/Apex Legends/Fortnite/GTA Online/Rainbow Six Siege/Dota/Path Of Exile. Le problème est que les jeux en question sont toujours là et sont toujours aussi populaires . Donc en terme de joueurs, les nouveaux jeux doivent se contenter des miettes. Même Deadlock a perdu la moitié de ses joueurs en 10 jours . Certes ce n'est qu'une alpha avec une seule carte mais c'est aussi le cas de DotA 2...