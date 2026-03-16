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Xbox : des nouvelles de la GDC
par CBL, email @CBL_Factor
Comme prévu, Microsoft était présent à la GDC pour parler du futur de la Xbox à commencer par Project Helix, le nom de code de la future Xbox. Il est question d'une puce co-développée avec AMD qui tirera partie de toutes les avancées en matière de ray tracing et neural rendering (utiliser l'IA pour par exemple compresser les textures ou optimiser les calculs de lumière). Le Project Helix tirera pleinement partie de la prochaine version du FSR appelé FSR Diamond qui améliorera l'upscaling, la génération des rayons pour le ray tracing et le multi-frame generation. Les version alpha des kits de dev sont attendus pour 2027 donc n'espérez pas une sortie de la nouvelle console avant au moins fin 2027.
En attendant, Microsoft compte déployer le "Xbox Mode" (nouveau nom du Xbox Full Screen Experience) sur tous les PCs Windows 11 à partir du mois d'avril dans un nombre limité de pays. Il permettra d'avoir la même interface que les ROG Xbox Ally afin de contrôler Windows et de lancer ses jeux à la manette. Ca a juste 13 ans de retard sur le mode Big Picture de Steam.
Le Automatic Super Resolution arrivera aussi en avril sur les ROG Xbox Ally X et devrait donner un joli coup de boost aux performances sans perte de qualité visuelle. La pré-compilation des shaders fait des progrès mais il y a du boulot à faire du côté des fabricants de GPU avant que ce soit déployé et utilsable. Nvidia, Intel et Qualcomm ont annoncé qu'ils bossent dessus sans donner de date de sortie.
Gaming Copilot AI est actuellement en beta sur PC et smartphones et arrivera cette année sur Xbox Cerises. C'est un assistant IA qui vous donne des astuces en jeu ou des recommandations de jeux à essayer. Ca sent encore la fonctionnalité poussée par le département marketing sans se demander une seule seconde si ça intéressait les joueurs...
En attendant, Microsoft compte déployer le "Xbox Mode" (nouveau nom du Xbox Full Screen Experience) sur tous les PCs Windows 11 à partir du mois d'avril dans un nombre limité de pays. Il permettra d'avoir la même interface que les ROG Xbox Ally afin de contrôler Windows et de lancer ses jeux à la manette. Ca a juste 13 ans de retard sur le mode Big Picture de Steam.
Le Automatic Super Resolution arrivera aussi en avril sur les ROG Xbox Ally X et devrait donner un joli coup de boost aux performances sans perte de qualité visuelle. La pré-compilation des shaders fait des progrès mais il y a du boulot à faire du côté des fabricants de GPU avant que ce soit déployé et utilsable. Nvidia, Intel et Qualcomm ont annoncé qu'ils bossent dessus sans donner de date de sortie.
Gaming Copilot AI est actuellement en beta sur PC et smartphones et arrivera cette année sur Xbox Cerises. C'est un assistant IA qui vous donne des astuces en jeu ou des recommandations de jeux à essayer. Ca sent encore la fonctionnalité poussée par le département marketing sans se demander une seule seconde si ça intéressait les joueurs...