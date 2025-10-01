ACTU
Le Game Pass change de nom, et de prix
par CBL, email @CBL_Factor
L'offre Game Pass était un poil bordélique. Microsoft a donc décidé de
simplifier renommer les choses tout en augmentant les prix et en diminuant l'offre.
Le Game Pass Core devient le Game Pass Essential. Pour 8,99 € / mois, vous aurez plus de 50 jeux Xbox et PC disponibles (mais pas le jour de leur sortie), le Cloud Gaming illimité (mais pas optimal) et le multi en ligne.
Le Game Pass Standard devient le Game Pass Premium. Pour 12,99€ / mois, vous aurez plus de 200 jeux Xbox et PC disponibles (mais pas le jour de leur sortie et pas les Call of Duty), le Cloud Gaming illimité (avec des temps d'attente plus courts) et le multi en ligne.
Le Game Pass Ultimate ne change pas de nom mais passe à 27,99 € / mois (+ 50 %). Pour ce prix, vous aurez plus de 400 jeux Xbox et PC disponibles y compris les titres Xbox et les Call of Duty le jour de leur sortie, EA Play, Ubisoft + Classics, un machin appelé le Club Fortnite x Rocket League, le Cloud Gaming illimité (avec des temps d'attente encore plus courts et une meilleure qualité) et le multi en ligne.
Le PC Game Pass est désormais proposé à 14,99 € / mois et propose les mêmes jeux PC que le Game Pass Ultimate mais pour presque deux fois moins cher. PC MASTER RACE !
