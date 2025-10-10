ACTU
Sony bosse avec AMD pour la PlayStation 6
Cela fait déjà un bon bout de temps que Sony et AMD travaillent main dans la main concernant le coeur des consoles PlayStation et plus précisément depuis la PS4, suivie de la PS5 avec son CPU AMD Zen 2 et son GPU AMD RDNA 2. Et pour la PlayStation 6, parce que c’est bien de cela que l’on parle, Mark Cerny, Lead Architect Sony Interactive Entertainment, et Jack Huynh, Senior Vice President & General Manager Computing and Graphics group chez AMD, viennent de lever le voile sur les possibles doutes : oui, la PS6 utilisera encore une fois des technologies de chez AMD, même si cette dernière est nommée Project Amethyst pour le moment.
Et pour présenter cela, une simple vidéo de presque neuf minutes tout de même, où les deux hommes se lancent des compliments dans une attitude faussement cool, avec un texte écrit mot par mot, tout en essayant d’expliquer grossièrement que “la PS6 sera super cool et puissante”. Même si pour le moment, il n’est pas question de montrer un design de console, ni une seule image de ce que pourrait être un jeu vidéo sur PS6, ni même de l’appeler PS6.
Non. L’idée ici est de présenter trois technologies assez importantes pour ce projet, à savoir Neural Arrays, Radiance Cores et Universal Compression.
Concernant le Neural Arrays, il s’agit ici d’une refonte technique complète de la manière d'utiliser le FSR et le PSSR, avec notamment une réorganisation des Compute Units (CU), passant d’un travail en mode solo, à un travail en mode réseau de neurones, avec un bout d’intelligence artificielle dedans, parce qu’en 2025, toutes les présentations techniques doivent comporter l’acronyme AI.
Le second point concerne la technologie des Radiance Cores, qui sont ici une évolution matérielle pour le Ray Tracing et le Path Tracing. L’idée étant de faire les calculs nécessaires à toutes ces petites tâches, non pas par le GPU, mais par une unité de calcul dédiée. L’avantage étant évidemment de soulager la charge sur le CPU et le GPU, pour qu’ils puissent faire autre chose.
Enfin, parlons rapidement de la Universal Compression qui, grossièrement, va tenter de réduire considérablement la charge de la bande passante mémoire. Parce que les jeux sont de plus en plus lourds, avec de plus en plus de textures en très haute qualité, il fallait trouver une solution et faire mieux que la PS5 et la PS5 Pro, qui ne compressent pas toutes les textures. Cette Universal Compression se chargera donc de faire ce boulot.
Tout cela est encore un peu flou et est surtout là pour répondre à la concurrence que représente Nvidia, parce qu’Intel ne compte pas, soyons sérieux un instant. Et globalement, on se demande même si c’est vraiment le moment pour une telle vidéo, et à qui elle s’adresse réellement. La PS6 n’est pas prête de sortir, surtout que la PS5 marche très bien. Nous dire que les jeux seront plus beaux, que la console sera plus puissante, cela nous fait une belle jambe. Par contre, si ces technologies permettent d’avoir d’excellents rendus tout en consommant moins, cela pourrait constituer un réel tournant.
