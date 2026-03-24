ACTU
Un studio PlayStation de moins
par CBL, email @CBL_Factor
La série noire continue. Quelques semaines après avoir fermé Bluepoint Games, Sony vient de fermer Dark Outlaw Games, un studio qui avait été créé il y a tout juste un an par Jason Blundell, un ancien de Treyarch. Le studio n'a pas eu le temps de sortir un jeu ou même d'en annoncer un. Ils doivent tout juste avoir eu le temps de finir d'assembler leurs meubles Ikea. Au train où vont les choses, il faudra bientôt enlever le pluriel à Playstation Studios.
Si vous vous demandez quel genre de personne décide de fermer un studio un an après l'avoir ouvert, voilà de quoi vous éclairer : Sony serait sur le point de renommer le Playstation Network pour l'appeler juste "Playstation". Il aurait été logique de changer de nom quand le PSN s'est fait massivement piraté il y a 15 ans un peu comme quand le Credit Lyonnais s'est renommé LCL histoire de nettoyer le Tapie. Le changer maintenant quand le PSN est au sommet de sa gloire n'a aucun sens. Accessoirement on imagine que l'opération va coûter bonbon ce qui la fout mal quand le même groupe parle de réduction des coûts pour fermer des studios à tout va.
Si vous vous demandez quel genre de personne décide de fermer un studio un an après l'avoir ouvert, voilà de quoi vous éclairer : Sony serait sur le point de renommer le Playstation Network pour l'appeler juste "Playstation". Il aurait été logique de changer de nom quand le PSN s'est fait massivement piraté il y a 15 ans un peu comme quand le Credit Lyonnais s'est renommé LCL histoire de nettoyer le Tapie. Le changer maintenant quand le PSN est au sommet de sa gloire n'a aucun sens. Accessoirement on imagine que l'opération va coûter bonbon ce qui la fout mal quand le même groupe parle de réduction des coûts pour fermer des studios à tout va.