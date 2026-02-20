ACTU
Sony ferme les portes de Bluepoint Games
Cela faisait un moment que l’on avait pas de nouvelle du studio Bluepoint Games, et vous vous doutez bien que je n’arrive pas avec de bonnes informations. Mais faisons un petit retour dans le passé, avant d’arriver tristement à notre présent pas cool.
Créé en 2006, le studio sort Blast Factor sur PS3, un petit jeu à la Geometry Wars, édité par Sony. Voyant que le studio a bien travaillé, ils vont signer des contrats ensemble, et se spécialiser dans les portages de jeux, notamment pour God of War Collection (2009) et The Ico & Shadow of the Colossus Collection (2011) sur PS3. Dès lors, le studio commence à se sentir en sécurité et se fait un nom sur ce créneau. D’ailleurs, Konami remarque le bon travail, et commande Metal Gear Solid HD Collection (2011) à destination de la PS3 et de la Xbox 360.
Cela continue de bosser main dans la main avec Sony, notamment pour avec SuperBot Entertainment pour le développement de PlayStation All-Stars Battle Royale (2012) sur PS Vita, mais aussi Flower (2013) sur PS4 et PS Vita. L’année suivante, c’est EA qui vient les voir pour porter Titanfall (2014) sur Xbox 360). Tout se déroule très bien, alors pourquoi ne pas retourner avec Sony ? Autres portages, avec Uncharted: The Nathan Drake Collection et Gravity Rush Remastered en 2015 à destination de la PS4. Trois ans plus tard, en 2018, c’est Shadow of the Colossus qui débarque sur PS4 dans une magnifique version. Clairement, si vous avez une PS4 ou une PS5, ce sont des compilations à posséder tellement le boulot est propre.
Conscient du potentiel du studio, et devant un Microsoft qui rachète tout à coup de milliards pour aider sa branche Xbox en difficulté, Sony Interactive Entertainment décide de mettre en avant Bluepoint Games pour sa PS5, avec le portage de Demon's Souls (2020), qui tabasse comme il faut. L’année suivante, ça signe pour la vie, et Sony Interactive Entertainment rachète le studio pour en faire un studio first party, dans les fameux PlayStation Studios. Cela leur permet aussi de donner un coup de main sur God of War Ragnarök.
Bref, Sony et Bluepoint Games, c’est 20 ans de collaboration sans aucun problème.
Sauf que les licences Sony, et bien ce n’est pas un puit sans fond à la Nintendo. Enfin, Sony a beaucoup de licences, mais n’a pas forcément pris soin de les faire vivre pendant des années. Et surtout, la direction du groupe a fait beaucoup d’erreurs ces dernières années. Par exemple en 2022, Naughty Dog a commencé à travailler sur un The Last of Us: Online. Mais le projet à été annulé. On se souvient aussi de Concord et ses 8 ans de développement par Firewalk Studios (racheté par Sony en 2023) et qui s’est crashé après 2 semaines de vie en septembre 2024, pour au final fermer le studio en octobre. Puis dernièrement, on a vu Bungie Studios présenter Marathon. Cela ne s’est pas très bien passé, mais le titre sortira tout de même en mars 2026, en espérant qu’il fonctionne assez bien pour faire survivre le studio.
Et bien pour Bluepoint Games, c’est exactement le même scénario, puisque Sony Interactive Entertainment veut son jeu service à lui, et avait commandé un jeu God of War multijoueur. L’annulation a sonné en janvier 2025 et depuis, il semblerait que Sony n’ai pas su quoi faire de son studio… Donc hop, ça ferme, avec 70 employés qui se retrouve sans emploi, suite à une mauvaise gestion du management.
L’histoire se répète encore une fois et comme à chaque fois, ce sont les employés qui en payent le prix.
