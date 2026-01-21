ACTU
Ubisoft restructure de fond en comble
par CBL, email @CBL_Factor
Les licenciements d'Ubisoft de ces dernières semaines ne sont malheureusement que le début. Le groupe vient d'annoncer un plan massif de restructuration. Ubisoft va finaliser le regroupement de studios en Creative Houses ce qui va entraîner des fermetures et des annulations de jeux dont celui du remake de Prince Of Persia : Les Sables du Temps. D'autres jeux ne sont pas annulés mais sont repoussés histoire de les améliorer. Faisons le point.
La restructuration tourne autour des cinq Creative Houses, chacune regroupant des studios et des licences :
Voilà pour le plan. Le but de la restructuration est d'économiser 200 millions d'euros dans les deux prochaines années. Ubisoft parle de ""potential asset divestment" pour les économies. En clair, à l'instar d'Embracer, Ubisoft va peut-être vendre et/ou fermer des Creative Houses entière... Au niveau de la compta, la restructuration va coûter 650 millions d'euros en dépréciation. Six jeux sont annulés dont trois nouvelles licences et le remake de Prince Of Persia : Les Sables Du Temps après six ans de dev... Selon Jason Schreier, le jeu était fini et devait sortir le 16 janvier mais Ubi n'était pas content du résultat.
Sept jeux ont vu leurs délais s'allonger sans préciser lesquelles. On sait juste que Ubisoft Montpellier recherche des Senior Game Designers pour Beyong Good & Evil 2 donc ils sont encore très loin de la fin. Le gros changement pour les employés (outre la fin des licenciements) est la fin du télétravail. Ubisoft avait autorisé le télétravail partiel après le COVID mais désormais tout le monde doit être au bureau 5 jours par semaine. On imagine que le but est de donner du boulot aux RH afin de traiter les futures plaintes de harcèlement.
Comme si l'ambiance n'était pas assez pourrie, Julian Gerighty se barre chez DICE. Il bossait depuis 12 ans chez Massive. C'était le directeur créatif du premier The Division avant de devenir producteur exécutif de toute la licence. C'était aussi le directeur créatif de Star Wars Outlaws. Pendant ce temps, Marc-Alexis Côté attaque Ubisoft en justice. L'ancien patron d'Assassin's Creed estime avoir été gentillement poussé dehors lors de la création de Vantage Studios.
