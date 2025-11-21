ACTU
Comme prévu l'action Ubi est de nouveau échangeable sur les places boursières et les résultats du premier semestre fiscale (de mars à septembre 2025) sont disponibles. On avait préparé tout plein de jeux de mots pourris en cas de rachat (Ubisold) mais au final il n'y a pas eu d'annonce fracassante, juste une histoire d'audit et de compta.
L'investissement de 1,16 milliard d'euros de Tencent devrait être finalisé dans les prochains jours et la filiale Vantage devrait être opérationnelle avant la fin de l'année. L'investissement de Tencent permettra à Ubi de souffler en peu en repayant une partie de leur dette qui se monte à 1,15 milliard d'euros. Durant ce premier semestre, Ubisoft a généré un chiffre d'affaire de 658 millions d'euros et une perte nette de 120 millions d'euros.
Pour le second semestre, Ubi a pas mal de jeux en préparation. Anno 117: Pax Romana est sorti il y a une semaine et au-delà des problèmes d'IA dégénérative (Ubislop), les joueurs ont l'impression que la campagne solo est une vaste blague. Elle est courte et se termine au beau milieu de l'histoire comme s'il en manquait une partie. Ubisoft bosse aussi sur From the Ashes, une extension pour Avatar: Frontiers of Pandora qui sortira le 19 décembre soit en même temps que le fim Avatar: Fire and Ash.
Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps devrait sortir avant avril. Ca sent la confiance. En même temps le jeu a été annoncé en 2020 donc on n'est plus à cela près. Il est aussi question d'un jeu mystère et il s'agirait selon les rumeurs d'un remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Après un lancement en douceur dans quelques pays comme la France, le Canada et la Pologne, Rainbow Six Mobile sera bientôt disponible partout tout comme The Division Resurgence, la version mobile du hit de Massive.
