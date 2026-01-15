ACTU
Licenciements 2026 : Ubisoft ouvre le bal
par CBL, email @CBL_Factor
En décembre, les employés du studio canadien Ubisoft Halifax votaient en faveur de se syndiquer histoire d'avoir une vague sécurité de l'emploi. En début d'année, Ubisoft vient d'annoncer qu'ils fermaient le studio en question mettant 71 personnes au chômage. Apparemment, c'était assez soudain. Ubisoft a déclaré que ça faisait partie d'une vague de restructuration. Le studio bossait sur des free-to-play pour mobile. Il y a quelques mois, Ubi avait aussi licencié 29 personnes dans leur studio d'Abu Dhabi qui bossait aussi sur du mobile. Plus surprenant, Ubisoft vient aussi de renvoyer 55 personnes chez Massive et Ubisoft Stockholm. A ce train-là, Pole Emploi va bientôt devenir une "Creative House".