Trois studios mettent les voiles

Embracer Group continue de faire des coupes franches avec cette fois une nouvelle stratégie. Selon Bloomberg , le groupe s'apprèterait à vendre la division Saber Interactive à un fond d'investissement pour la coquette somme de 500 millions de dollars.Elle est moins coquette quand on se rend que Embracer avait racheté Saber en février 2020 pour 525 millions de dollars et qu'à cette époque, Saber était beaucoup moins gros. Depuis cette date, Saber a absorbé plein de studios dont 4A Games (Metro), New World Interactive (Insurgency), Aspyr (tout plein de portages macOS et Switch), 3D Realms, Slipgate Ironworks (Ghostrunner), Tripwire Interactive (Killing Floor)... En clair, la transaction donnerait naissance à un nouveau géant de 3500 personnes dont le Head of Publishing n'est autre que Todd Hollenshead, anciennement PDG de id Software. Le remake de Knights Of The Old Republic serait toujours en développement et resterait chez Saber.Toys For Bob va aussi suivre cette voie. Le studio va redevenir indépendant après avoir passé 19 ans chez Activision et les dernières années au bagne . Le studio californien bosse sur un tout nouveau jeu et Microsoft pourrait en étre l'éditeur . On prie pour un Star Control III. Enfin on murmure que Gearbox , 1300 personnes et un autre studio Embracer, pourrait être revendu très prochainement. La rumeur date de septembre mais les choses se seraient accélérées ces derniers temps. C'est quand même une belle occasion manquée : les détenteurs de la licence Duke Nukem (Gearbox) et les développeurs originaux (3D Realms) se sont retrouvés dans la même boite et on n'a même pas eu un nouveau jeu.